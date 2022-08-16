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新北選戰大亂鬥 綠包圍侯友宜 逼簽「做好做滿」承諾

記者張睿廷／新北16日電
新北市議會民進黨團要求新北市長侯友宜簽署「第四屆新北市長做好做滿聲明書」，侯友宜只笑著回應說「會好好努力做事」。(記者張睿廷／攝影)
新北市議會民進黨團要求新北市長侯友宜簽署「第四屆新北市長做好做滿聲明書」，侯友宜只笑著回應說「會好好努力做事」。(記者張睿廷／攝影)

新北市議會昨天開議，民進黨團拿出「第四屆新北市市長做好做滿聲明書」，要求市長侯友宜承諾當選連任後不會落跑；侯笑著說「我現在是第三屆」、「謝謝綠營議員肯定我會當選市長」，強調「把握當下」做好市政最重要。

侯友宜在藍營首長支持者中，滿意度一向居冠，常被點名可能代表藍營參選2024總統，侯友宜日前宣布競選連任市長，民進黨市長參選人林佳龍起手式就是逼問侯「會不會做好做滿」。

侯友宜昨在新北市議會開議首日施政報告後，民進黨就批國民黨有落跑基因，前科累累，總召陳啟能帶著黨團議員舉著「做好做滿」、「中途烙跑」等牌子嗆聲侯友宜。侯微笑以對，以「把握當下」回應。

陳啟能與議員李倩萍拿著聲明書上台要侯友宜簽名，侯在民進黨議員簇擁下抬頭看著板子內容乾笑。不久，侯發現聲明書內容有「漏洞」，指著標題說，聲明書寫的是第四屆，他現在要先好好把握第三屆任期。

國民黨團高聲聲援反嗆，「謝謝民進黨團宣布侯友宜已經當選第四屆新北市長」。侯友宜馬上笑著回應，「謝謝大家對我在市政方面的肯定」。

民進黨議員鍾宏仁說，許多議員都問侯「你會不會選連任？」參選就像應徵工作，人民是大家的老闆，這是契約行為。議員林銘仁說，施政報告是明年的計畫，沒有未來四年，雖說要把握當下，但也要考慮未來，接下來選舉將檢驗。

林佳龍競選總部發言人、市議員李坤城說，他決定選立委，所以不選議員，就是怕腳踏兩條船，「你有沒有Guts，要選總統就不要選市長？」侯友宜信奉關聖帝君，首重誠信，沒做好會被神明質疑。

侯友宜說，他的基因是警察出身，隨時隨地都會好好做事。他現在是市長，最重要的工作就是做好市政，把事情做好比較重要，施政報告還是希望大家關心市政議題。至於神明他都是尊敬，謝謝議員們的關心。

侯友宜 民進黨 國民黨

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