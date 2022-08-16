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掃除妖魔說口水戰 張善政自比土地公 鄭運鵬批斯文掃地

台灣新聞組╱綜合16日電
民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（左）表示，選舉要有修養，講別人妖魔，斯文掃地；桃園市長鄭文燦說，誰是過客、誰是為了選舉才來，桃園人很清楚。(記者賴佩璇／攝影)
民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（左）表示，選舉要有修養，講別人妖魔，斯文掃地；桃園市長鄭文燦說，誰是過客、誰是為了選舉才來，桃園人很清楚。(記者賴佩璇／攝影)

新竹巿前巿長林智堅台大論文案昨再爆代寫爭議，國民黨桃園市長參選人張善政表示，如爆料屬實，民進黨主席蔡英文、桃園市長參選人鄭運鵬必須道歉，因為這非常嚴重；他強調，現在對手一樣袒護抄襲，他要當桃園土地公「掃除妖魔」，不要這樣的人當選。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶也要求蔡英文道歉，她說，如果是代寫，整本論文都是假的，可能涉及學術道義及刑事問題，是嚴重詐騙案；鄭運鵬是被騙還是「騙很大」，和林智堅都要說明，不要讓背書的人背更大的鍋。

林智堅和鄭運鵬昨都未回覆論文代寫和袒護抄襲問題。鄭運鵬說，很少看過候選人自稱神明，不需為了妖魔化競爭對手就把自己稱為土地公；尊重對手是民主選舉必要修養，講別人妖魔，斯文掃地也沒必要。桃園市長鄭文燦說，土地公是桃園特有文化，誰是過客、誰為選舉才來，桃園人都很清楚。

張善政昨出席中壢善哥同樂會，支持者揮舞國旗高喊凍蒜。他開口就強調，有人說他很像跟鄉親打成一片的土地公，如果是這樣，佛系選舉的定義就是掃除桃園妖魔，帶給鄉親福氣繁榮；民眾說「桃園好像少了一個妖魔」，民進黨換掉林智堅後，來了一位接替投手，沒想到現在這個「一樣袒護抄襲」，他心裡要掃除的妖魔，就是不要這樣的人當選。

國民黨主席朱立倫昨也說，鄭運鵬瞎挺林智堅到底，為了政治目的不擇手段可以理解，但蔡英文總統是教授、老師，不至於如此，就如同台北市長柯文哲說的，「我們都是教授出身」，任何人拿這本論文來看，一分鐘都知道這是抄的，「我真的不相信蔡總統是教授出身」，任何一個小學生、老師都看得出來，「蔡總統不至於這麼盲目吧」。

國民黨桃園市長參選人張善政（中）說，要當桃園土地公，掃除妖魔。(記者曾增勳／攝影...
國民黨桃園市長參選人張善政（中）說，要當桃園土地公，掃除妖魔。(記者曾增勳／攝影)

林智堅 蔡英文 國民黨

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