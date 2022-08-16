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新聞評論／反智挺堅 蔡英文獨斷專擅現形記

聯合報社論

林智堅遭台大撤銷學位，蔡英文雖下令挺堅，但三日即告不支，由鄭運鵬取而代之。與其說這是為選戰止血，不如說是在搶救民進黨敗壞的道德形象。但從主席蔡英文下令全黨挺堅，到秘書長林錫耀宣稱換將是「轉守為攻契機」，顯示民進黨視是非、價值如無物的惡質心態。綠營高層的反覆言行，已捅出一個「反智挺堅」的碗大傷口，鮮血四濺，恐難止血。

先檢視一下這個新傷口的本質。林智堅與余正煌的論文高度雷同，兩篇碩士論文整體相似達四成，特定章節文字更達七、八成；稍有判斷力的人皆知：兩論文必有一篇抄襲。台大學倫會的審定其實不難，不管是論文本身或初稿，只要找出「先寫作者」，後面剪貼文字的人就是抄襲。這點，與研究「概念」誰先、研究「脈絡」如何發展，毫無關係。

在台大做出「余正煌先」、「林智堅抄」的判定後，蔡英文呼籲全黨挺堅，則是中華民國建國以來最鄙視學術界、最顛倒是非的發言。說穿了，選擇「相信林智堅」，就是「不相信台大」。蔡英文有何證據否定台大呢？顯然沒有。民進黨只是根據民調數據，包括核心幕僚認為「負面新聞很快就會過去」，即選擇挺堅而粗暴否定台大。否定台大，就是踐踏台灣最高學府判斷的「反智」行徑；「反智挺堅」，正是民進黨對林智堅名字的終極嘲諷。

什麼樣的人敢輕易否定台灣最高學府的正式報告？這就是蔡英文執政順風順水的結果。執政六年多來，她的民調始終居高不下，遂逐漸使她的自信積累到超乎現實。台灣的疫苗政策明明是落後部署，只因為友邦與台灣大企業的救援，才勉強過關。台灣外交首長分明是欺上壓下毫無建樹，只因中共戰狼在國際到處掉槍，台灣即以「撿槍」自得。高端疫苗在臨床實驗上根本位居後段班，卻因政府厚愛圖利而荷包滿滿。兩岸關係已凍結成冰山，只因對岸頻頻向民進黨投送柴火，蔡英文便可恣意而為。

民進黨以政治輾壓政策，選舉頻頻獲利，蔡英文才會下達「反智挺堅」的愚昧指令。蔡英文的自信有兩個心理階段：首先，她分不清楚主觀與客觀之別，把大環境的順利誤解為自己政治操作的成功；其次，她更把浮面虛假的成功，看成是自己的英明領導。在這樣的雙重扭曲之下，其用人日益褊狹，左右盡是擅於選舉運作的操盤手，無人有願景、遠景，只炒短線，無視未來，全然忘記她2018年選舉大挫敗後「最需要改變的是我自己」的自我期許。

正因自認是英明領導，於是權力一把抓，不僅完全壟斷這次黨內提名，甚至力邀陳建仁入黨，為兩年後的總統提名布局。志得意滿若此，區區台灣大學、區區學術倫理、區區調查報告，於總統何有哉？民進黨內部常以「小姐」稱呼蔡英文，暗指其小姐脾氣，獨斷專擅，良有以也。

這次林智堅形象破毀，正是蔡英文過度「寵堅」所致。林智堅去年底極力遊說「竹竹合併」修法，以便自己可續任大新竹市長；這項盤算獲得蔡英文的支持，卻因地方反彈而作罷。林智堅為個人出路修法，且優先適用於自己，本質上就是作弊造假行為。在制度上作弊造假的人，被揪出論文剪貼抄襲，只是剛好而已。林智堅的大新竹市長夢不成，蔡英文又推他出戰桃園，要為他討回公道，乃至抄襲案定案還要繼續挺堅，在在暴露蔡英文政治凌駕一切的盲點。

心態偏頗若此、識人不明若此、獨斷專擅若此、踐踏台大若此，還口口聲聲「還智堅清白」。林智堅之露餡日，也恰是蔡英文的現形記！

蔡英文 林智堅 民進黨

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