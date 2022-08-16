林智堅論文遭爆助理代寫、代上課 藍質疑陳明通默許

前新竹市長林智堅(左)因論文退選，外界認為他的指導教授、現任國安局長陳明通(右)難以脫罪，應該下台。(本報資料照片)

新竹市前市長林智堅 台大碩士論文被認定抄襲、撤銷學位後，再被質疑論文是「代寫」。媒體人黃揚明質疑林智堅是否曾請助理楊玲宜代替到台大國發所上課、參加論文討論會、讓兩位助理擔任槍手代寫？國民黨 立委鄭麗文也說，林辦公開資料出現「請智堅自我發揮一下」，就被質疑有代筆痕跡，教授是否該負最大責任？還是因為指導教授默許才不敢說？為什麼林智堅與指導教授陳明通寄信討論論文收信人都是楊玲宜？

鄭麗文說，根據「學位授予法」規定，代筆者可處30萬元(台幣，下同，約1萬美元)以上、100萬元以下罰鍰；代筆比抄襲還要嚴重，難道林智堅真的沒有抄襲，因為「是別人幫忙抄襲」才選擇性揭露？

記者致電及傳訊林智堅陣營，至截稿前都無人接聽也沒有回電或回覆。楊玲宜在臉書發文回應，過去已經公開澄清過，若有其他指教，歡迎向法院提告，若只是聽說、網友說、某人說，相關臆測的說法，編造子虛烏有的故事，恕她無法奉陪。

余正煌委任律師張祐齊表示，無論林智堅有無找人代筆都不影響目前他們進行的法律程序，未來若提告著作權法，仍針對論文作者、亦即林智堅提告。另針對詆毀余正煌的人也已鎖定兩組人馬，近期就會提告誹謗。

黃揚明昨在廣播節目表示，楊玲宜因論文事件上新聞，當時就有國發所畢業生告訴他，在陳明通授課的課堂上看過楊玲宜；楊不只去上課，還參與陳明通與林智堅、余正煌的論文討論會，每次都全程參與，出席程度比林智堅還高。楊也知道陳明通寄的初稿都是修改余正煌的初稿，但楊對研究題目、架構不懂，寫到一半寫不下去，後來是由林智堅新竹市長辦公室陳姓機要，兩位助理合作完成論文。

黃揚明表示，民進黨 幕僚7月下旬就透過權威管道知道論文是代筆的，林智堅沒對黨內說實話。

黃揚明除了問林智堅是否請楊玲宜代替上課及參加論文討論會等，也問今年9月將成為台大國發所新生的民進黨新竹市議員參選人楊玲宜，有沒有代替林去上課？是否曾參與林的論文討論會？參與林論文的寫作過程？同時問陳明通是否致電余正煌要求不要對外說明？陳是否知情林智堅論文是助理代筆？