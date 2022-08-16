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騙學歷？「左中畢業卻稱基中校友」蔡適應：沒說讀基中

記者劉宛琳、邱瑞杰／台北16日電

國民黨繼踢爆新竹市前市長林智堅論文抄襲事件後，再揭民進黨基隆市長參選人蔡適應根本沒念過基隆高中，疑用「騙高中學歷」方式爭取在地選民認同，要求蔡公開道歉。蔡適應說，從政以來從未有人問他哪裡畢業，一般都問大學或研究所，他從未自稱基隆高中畢業，個人官方文件或選舉公報都沒有，他在地方長期努力付出才參加校友會活動，「蔡適應學歷從來都不會是個問題」。

國民黨青年團前總團長呂謦煒指出，蔡適應是高雄左營高中畢業，沒讀過半天基隆高中，卻自稱基中校友，更擔任基中校友會理事，「難道蔡適應看不起左營高中？難道民進黨看不起高雄？」

台北市議員參選人楊植斗說，蔡適應16年來被人稱呼為基隆中學校友，完全臉不紅氣不喘，直到前幾天被踢爆才說「我沒有說過自己讀過基隆高中」，這種行徑跟欺騙感情有甚麼不一樣？

楊植斗表示，基中校友會組織章程明定，只有一般「會員」才有理監事被選舉權，要成為「會員」基本條件就是曾經就讀或曾經在基隆高中服務過，蔡適應擔任第四屆、第五屆理事的資格在哪？根本就帶頭違反人團法。

基隆市議員張淵翔說，蔡適應說基中校友會因感念他對校務的付出，受邀成為「榮譽會員」，請蔡提供獲頒「榮譽會員」證書或相關證明；拿不出證明就是公然說謊，應該退出基隆市長選舉。

國民黨 民進黨 林智堅

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