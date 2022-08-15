林智堅或鄭運鵬 誰壞了鄭文燦的2024？

林智堅（左）、鄭運鵬（右）、鄭文燦（中）13日到桃園明倫三聖宮參拜，林智堅在臉書發文指稱，他和鄭運鵬及鄭文燦像「桃園三結義」，堅不可破。（記者潘俊宏／攝影）

新竹市前市長林智堅 退出桃園市長選戰，民進黨改推立委鄭運鵬接棒，假日第一天，鄭運鵬行程滿滿，但才第二天，只見桃園市長鄭文燦「陪」著國民黨 參選人張善政跑行程，未見鄭運鵬的身影，比參選人還要勤快的鄭文燦發揮機智，致詞時不忘提到缺席的參選人，但已難掩焦急的心情。

換堅之後，13日是假日的第一天，鄭運鵬行程滿檔，一早在鄭文燦陪同下，赴大溪區參加健走活動，並和國民黨桃園市長參選人張善政首度同框；接著雙鄭趕至桃區的明倫三聖宮參香祈福，並與林智堅合體，林在轉換身分後首度在臉書發文寫著，他和鄭運鵬及桃園市長鄭文燦像「桃園三結義」，堅不可破。桃園鐵三角，只是隊形轉換，團結不變。

只是，桃園鐵三角的隊形只維持了一天，14日是假日第二天，桃園依然有活動，一早鄭文燦又出席主持大溪區原住民 族豐年祭活動，但未見鄭運鵬隨行，只見13日也在大溪健走會場同框的張善政，鄭文燦風度不錯，致詞時大方介紹張善政，但不忘附帶「說明」，這次桃園市長選舉除了張善政，還有鄭運鵬、賴香伶。

鄭文燦反應快，為了增加鄭運鵬的存在感，硬指這段時間，競爭對手太過迷信負面選舉、覺得用抹黑、諷刺、或扣帽子，好像就是民主的常態，他希望一個多月來的抹黑大戲可以落幕。但鄭文燦可能忘了，13日和林智堅同框時，林還批張善政沒有勤走基層，僅靠在場外的人叫囂，自己也不打擊，只等待靠四壞球保送。

同一個張善政，鄭文燦說他抹黑、扣帽子，林智堅說他什麼也沒做，只等待靠四壞球保送。到底誰說對，看倌自有心證。

不過，鄭運鵬臨危受命，時間匆促，理應急起直追，跟著鄭文燦跑行程就是最好的曝光機會，之前林智堅「空降桃園」，也是靠著鄭文燦的加持，人氣升溫，要不是讓被論文門擊潰，勝算還真不小；反觀，支持度不如林智堅的鄭運鵬雖稱準備好應戰，但第二天就沒有公開行程，還讓鄭文燦「陪」著張善政跑行程，不免違和。

媒體人吳子嘉日前在政論節目中提到鄭運鵬參選桃園市長贏面不大，有三個理由，一是資源不足，二是鄭文燦要帶他去推銷時很尷尬，因為前面他帶一個人來，第二次卻帶另一個人來，難以向選民開口，三是鄭運鵬本人對於跑攤、跑紅白帖，沒什麼興趣。

吳子嘉的分析不一定準確，但是鄭文燦之前推薦林智堅，現在改推鄭運鵬，尷尬自是難免，鄭運鵬有無資源投入選舉，鄭文燦是競總主委，當然要想辦法張羅，但是鄭文燦在桃園是一步一腳印打出天下，鄭運鵬經營選戰可能有自己的節奏，但此刻著急的是鄭文燦，一旦雙鄭的磨合不佳誤了戰機，更會壞了鄭文燦的2024大計。