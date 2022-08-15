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林智堅稱傷退 張善政酸服禁藥被逐

台灣新聞組／桃園15日電

民進黨桃園市長參選人「堅下鵬上」，立委鄭運鵬取代新竹市前市長林智堅，連日遭外界質疑「挺抄襲」，鄭運鵬昨天回應強調，「我到今天都相信智堅的論文沒抄襲」，他三次公開力挺說過的話不會收回，都會負責。桃園市長鄭文燦昨天讚鄭運鵬熟悉市政，是聰明、正直的好人才，會是好市長，桃園隊會以攻代守提出各種新議題。

林智堅前天自稱是受傷下場的「先發投手」，批評國民黨桃園市長參選人張善政等著「四壞球保送」，張善政反酸林智堅自視為先發投手，可是非常遺憾，這位先發投手已經偷服禁藥被驅逐出場；如果民進黨派出來投手是很糟糕的投手，會投四壞，那國民黨也沒辦法。

被問希望對手是前立委鄭寶清或鄭運鵬時，張善政說，桃園市民心裡面有一把尺，一位一直袒護抄襲，一位不懼黨內壓力仗義執言，誰比較好，鄉親看得非常清楚。他期待民進黨換堅後，選舉回到正軌，不要再抹黑、抹紅，真的講政見。

民眾黨參選人賴香伶說，民進黨換人，還是由蔡英文總統欽點鄭運鵬，沒收民主的作法實在太明顯，大家從一開始就質疑林智堅的行政能力、在地經驗，現在因為論文門事件「換堅」，民主初選理念蕩然無存，初選機制被丟到垃圾桶，相信仍會引起反彈。

節目主持人「錢子」錢怡君在節目「董事長開講」爆料，林智堅真的沒有親自抄襲，因為論文是林的助理楊玲宜所寫。媒體人黃揚明也在臉書預告，節目將訪問余正煌友人滿志剛，並公布相關資訊。

林智堅 民進黨 國民黨

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