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陳時中酸救交通要用腦 北市里長嗆：你腦水腫

記者胡瑞玲、林麗玉、潘才鉉／台北15日電
國民黨台北市長參選人蔣萬安（右）14日拜訪港墘里里長魏景城（左）。（記者毛昱棋／攝影）
國民黨台北市長參選人蔣萬安（右）14日拜訪港墘里里長魏景城（左）。（記者毛昱棋／攝影）

民進黨台北市長參選人陳時中日前提內湖交通解方，遭內湖港墘里長魏景城質疑是「爛牛肉」，陳前晚回應「批評要有腦筋跟專業」，被延伸為罵在地里長無腦。魏昨天氣得哽咽回擊陳「沒品」、「腦水腫」；國民黨台北市長參選人蔣萬安批陳「好大的官威」。陳時中反控蔣把里長當選舉工具「不是很道德」；競辦也要蔣「適可而止」。

魏景城昨怒批陳時中沒品，「一個品有三個口，現在陳時中僅剩下一個口，要好好留點口德。」陳時中第一個口是萬華破口，選市長才說對不起；第二口是批里長；現在剩一個口，就留給陳好好吃飯。

「我被里民一票票選出，你罵我無腦，難道你是腦水腫？」魏景城說，從基隆河過去要200億元（台幣，下同，約6.68億美元），他建議做港墘大橋最多72億元，效果好經費也少。

蔣萬安說，「政治人物應展現出謙卑聆聽的態度，粗暴言論大可不必」，在地心聲是政策形成的重要依據，里長和專家、市府互相配合。他批陳時中態度傲慢、目中無人，完全不把選民的意見放在眼裡，應謙卑、聆聽。

台北副市長黃珊珊則表示，陳時中提出穿越河川的地下道計畫，河床地下32米深，能不能穿越再拉出來？能不能紓解內湖交通？都是問號。

陳時中說，對被嗆腦水腫，他接受批評，但他從未責怪里長，沒什麼好道歉；每個地方都有里長提出意見，他都會關心、討論，參選人間本就有政策辯論，不需抹黑。

民進黨台北市長參選人陳時中，14日晚出席藥師公會全聯會會員代表大會晚宴。（記者曾...
民進黨台北市長參選人陳時中，14日晚出席藥師公會全聯會會員代表大會晚宴。（記者曾原信／攝影）

陳時中 國民黨 民進黨

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