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扁：蔡英文挺堅「賭很大」桃園輸贏還很難說

台灣新聞組／台北15日電
資深媒體人黃暐瀚（右）主持的節目「下班瀚你聊」團隊到台南，專訪前總統陳水扁，2人談林智堅論文門等話題。(取材自陳水扁臉書)
資深媒體人黃暐瀚（右）主持的節目「下班瀚你聊」團隊到台南，專訪前總統陳水扁，2人談林智堅論文門等話題。(取材自陳水扁臉書)

前總統陳水扁接受資深媒體人黃暐瀚訪問，談到林智堅論文案，他直言，在他心中台灣最會選舉的人是蔡英文總統，蔡一路挺堅「賭很大」，但後續止血動作算果決，「桃園選戰的輸贏，還很難說」。

民進黨桃園市長原參選人林智堅宣布退選，由民進黨立委鄭運鵬接棒參選。台大判定林智堅論文抄襲，對一路力挺林智堅的蔡英文總統、民進黨確實已經造成影響，對林智堅形象也是傷害。

阿扁在這場專訪中提及，林智堅年僅47歲，年紀還輕，應該重回台大進修，重寫一份扎實的論文，把碩士讀回來。阿扁還建議，林智堅若願回校重修，不要再找國安局長陳明通指導碩論，因為阿通師「太忙了」，最好找個嚴厲名師，重寫一篇不會被糾錯或有抄襲爭議的論文。

阿扁一番直白言論引起討論，吸引不少網友留言說「阿扁總統好會分析」、「陳前總統的智謀還是很高深的」。

台北中國時報報導，民進黨桃園市長選舉「堅下鵬上」，對民進黨九合一選情是吉或凶尚不可知。民進黨立委何志偉坦言無論是否有論文門，選情都不容樂觀；民進黨前立委鄭寶清更痛批民進黨「為了一人及派系之私，才會推出失德失能的人」、「只想權力不想人民，不會得到人民的認同！」

對於外界質疑國民黨桃園市長參選人張善政佛系打法，國民黨團總召曾銘宗表示，黨中央將協助張善政加強「空戰」策略。

民進黨 林智堅 國民黨

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