新聞眼／陳明通去留發酵 另類國安危機 恐燒向立院

新竹市前市長林智堅 退選桃園市長後，民進黨 內醞釀一股要求陳明通「知所進退」的聲浪。猶記林智堅力推「大新竹市」升格，已讓立法院上會期議事一度癱瘓，這會期是預算 會期，開議後距選舉又僅剩兩個月，在野黨勢必全面開戰；陳明通無論如何神隱，9月下旬立院開議後終須「出來面對」，另類「國安危機」即將燒向立法院。

蔡英文總統日前在民進黨中執會「挺堅」談話，時值解放軍軍演，蔡同時也向北京喊話，當時就有黨內立委研判，林智堅的論文被放在與台海危機同一位階，主因不只是會延燒到選舉，也牽扯蔡總統主掌的「國安人事」，拖愈久愈難解，如今證明，林智堅退選後，陳明通仍未脫身。

在林智堅被台大撤銷學位後，國安局以「不回答陳教授」問題輕輕帶過，陳明通也持續神隱，不無將教職與公職切割之意。

但民眾不會忘記，在美國眾議院議長裴洛西來台之際，陳明通身為國家安全守門人，卻前後發了三篇聲明護航林智堅，顯然視林智堅仕途比國家安全重要，也將政黨的選舉利益擺在國家安全的前面，此時角色究竟是「陳教授」、「陳局長」？已引發外界強烈批評。

立院上個會期，民進黨立院黨團為了拚「大新竹市」升格，引發在野黨杯葛、癱瘓議事，就是因「全黨為一人」，吃相太難看，最後提案修正地方制度法也不了了之；如今，陳明通捲入論文門風暴，在野黨又怎可能放過機會？

另類「國安危機」即將在立法院上演，時值預算會期，加上距選舉投票愈來愈近，一旦陳明通未道歉或未下台，立法院大混戰已難避免，甚至可能衝擊行政院長蘇貞昌上台施政報告。

可見，論文門風暴未因林智堅退選而稍歇。這也難怪，民進黨立委要憂心地向陳明通喊話，否則屆時國安局長恐難專心國安，不只衝擊選情，更將影響國安。