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綠委逼辭陳明通：一定要黨叫你下台嗎？

台灣新聞組／台北15日電
「論文門」風暴延燒，有民進黨立委點名，林的指導老師、國安局長陳明通該知所進退。（本報資料照片）
「論文門」風暴延燒，有民進黨立委點名，林的指導老師、國安局長陳明通該知所進退。（本報資料照片）

新竹市前市長林智堅退選桃園市長後，「論文門」風暴延燒其指導老師、國安局長陳明通。有民進黨立委指出，黨內雖然未討論陳明通去留，但私下有一股聲音指陳：「還需要人家請你下台，才要下台嗎？」若陳還有一點基本政治判斷，應知所進退，不要留著戰場未清除，讓國民黨不斷殺球。

也有台大教授表示，陳明通「深度」參與兩位研究生的論文撰寫過程，本就有責確保兩者不該存在抄襲爭議。學界也發起連署要求建立公眾監督機制，不到五天已超過2000人連署，不乏台大人。

「論文門」爭議造成林智堅退選，台北市長柯文哲昨以曾任台大醫學院教授為例認為，最大責任還是老師，一個老師出問題，為何學院其他老師都不講話？難道裡面都不知道嗎？這才是問題。他批台灣社會都沒有見義勇為的文化；一個國家不怕有犯錯，但要有把錯誤改正的能力。

國民黨立委昨天再籲陳明通慎重思考自行請辭。在野立委表示，若陳明通堅持不請辭，立法院開議後，勢必仍會有一波政治攻防。時代力量也說，陳明通至少要出面道歉。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，陳明通三度出面帶風向，替民進黨的政治危機擦脂抹粉，已經逾越國安局長該有的作為和分寸，外界對他的適格性已有諸多評價，現在連自家黨內立委都有意見，應審慎思考離開。

曾銘宗說，尤其這段時間兩岸局勢緊張，陳明通身陷論文風暴，根本無法好好專心守護國安，若他堅持不辭，立法院9月開議後，國民黨將強力追究他的政治責任。

民眾黨立委張其祿說，陳明通若不辭，相信立院開議後會有一番混戰。

有民進黨立委直言「陳明通一定要辭」，先不管台大最終調查結果如何，現在獨留一個戰場，讓外界一直不斷炒作；立法院下個會期是預算會期，整個立院都可能因陳明通問題成為「一片焦土」，這不是「陳局長不回答陳教授問題」，簡單地說法就能帶過。

另名民進黨立委指出，黨內沒有正式討論，但「一定要黨叫你下台才下台嗎」？陳明通若還有一點政治判斷，就該自行請辭，從個人、政黨，到政府的衝擊來看，至少有三大理由：第一，屆時陳明通一定會被羞辱到不行，被逼下來；第二，在野黨會因此卡住預算，讓政府運作困難；第三，一定會衝擊民進黨的選舉。

該立委指出，林智堅退選算是「速戰速決」，暫時還沒延燒到其他縣市選情，但「阿通戰場」卻一直存在，若立法院因此開戰，黨團即便下令護航，多數黨內立委可能都不願配合辯護，因為已不是為政策，而是為陳明通個人誠信背書，「黨內立委閃都閃不及，怎還會團結幫陳明通？」

民進黨 國民黨 林智堅

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