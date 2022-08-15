新聞評論／換堅 突顯蔡英文犯錯 威權開始崩瓦

林智堅的台大碩士論文抄襲，蔡英文仍表示要力挺林智堅的「清白」，此舉等於拿民進黨的信譽當賭注。(本報資料照片)

雖然民進黨 主席蔡英文 對全黨下達「挺堅令」，林智堅 終不敵社會輿論的批判，退出桃園市長選舉。「換堅」是民進黨內普遍想做卻不敢說的決定，關鍵就在於蔡英文偏愛、執扭又死不回頭的決策性格，綠營裡幾無人敢逆龍麟。林智堅退選，黨內也鬆一口氣，總算能避免因蔡英文的連串錯誤決策，導致與社會火車對撞的結局，讓九合一選舉重回地方選戰軌道。不過，「換堅」恐怕也是走向後蔡英文時代威權崩瓦的開始。

蔡英文「挺堅令」一出，連民進黨內都高呼「跟台大對幹不利」，加上中華大學的判定即將出爐，一個人的兩本碩士論文要被兩所大學否定的案例，恐怕真是舉世罕見。只要林智堅繼續選，這議題將如影隨形地纏在所有民進黨參選人身上，那已經不是「一堅殺幾士」，而將是民進黨全面崩盤。精於選戰的民進黨人怎會不明白，但礙於蔡英文對「小英男孩」護短恩寵異乎尋常，無人敢進諍言，也顯見民進黨已因蔡英文威權而異化，既不民主也難進步，更無法處理領導人專擅獨裁的危機，讓整個局面往死胡同裡走。

黨內也不是完全沒有異議，但稍有雜音立馬遭到「不挺台」、「不愛黨」的網路圍剿；北市議員王世堅只不過說「不能黑白顛倒」就遭撻伐，被逼得反嗆「大家一起當中共同路人吧」。為了挺堅，當初蔡英文要「為一人修法」，力推「竹竹併」時，黨內已多有微詞；這回再爆「論文門」，黨內同志多數袖手旁觀，既是畫清界線的自保作為，也是對蔡英文專擅威柄的無言抗議。

然而，蔡英文摀得住黨內眾多嘴巴，摀不住林智堅支持度崩潰的現實。麻煩的是，「論文門」原只是林個人誠信問題，但民進黨對策失當，以致議題從桃園選局燒到整個北台灣，再燒成民進黨內強迫「指鹿為馬」的詭異氣氛，讓支持者都難自圓其說。而「論文門」破口，也嚴重影響到綠營原先規畫的「區域作戰」，竹桃須切割，雙北也廻避，選戰才鳴槍，已注定戰略戰術皆居下風。這當然是全面主導選對會提名的蔡主席責任，蔡英文不能發揮領導能力來解套，卻用「挺堅令」綁上全黨挺一人，這種決策風格之危峻，民進黨人早該自覺。

「換堅」固然止血，但療傷哪能馬上止痛，何況還有陳明通等諸多衍生爭議待解，學界火還在燒。而選舉近在眼前，蔡英文為轉移焦點，故技重施大打反中牌，痛批藍營訪陸不當。然而，民眾對大陸壓迫已愈來愈無感，對綠營反中牌也難再現激情。尤其兩岸愈來愈僵，演習迫近兵臨城下，蔡政府只會高喊「反中」，卻無力也無能為台解圍；現實的台海危機讓民眾看清，綠營兩岸嘴砲終難擋中共實兵軍演。

事實上，當通膨高漲，庶民生計日苦，選票總是對執政黨不利，這也是蔡政府眼前的危機。選戰議題難主導，基層經濟壓力大，蔡政府「有政府，會做事」的大內宣更讓民眾反感。這些都是後蔡英文時代的領導難題，已經不只是一時的選舉成敗而已。更關鍵的是，民進黨未來權力接班的安排，黨內派系早已虎視眈眈，只要蔡英文的威權掌控稍顯破口，自然有人會趁機挑戰，這也是蔡英文當下已經逐漸感受到的權力危機。

內外交襲的難關，考驗且蝕剝著蔡英文的威權與領導力；愈多的焦慮與錯誤決斷，則加快了蔡英文威權潰決的速度。「挺堅」只是蔡英文連串獨裁決策所犯的錯誤，「換堅」卻是走向後蔡英文時代威權崩瓦的開始，蔡英文已難迴避。（轉載自聯合報社論）