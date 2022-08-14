12億球場出包 政院人士：竹市府要負責

新竹市前市長林智堅退出桃園市長選戰，然而外界正檢視新竹市棒球場、招標工程案等任內「政績」。(本報資料照片)

民進黨 原桃園市長參選人林智堅退選，但他在新竹市長任內斥資近12億元(台幣，下同，約3966萬美元)改造的新竹棒球場，驗收沒完成就啟用，造成多名球員受傷；政院人士指出，球場規畫有瑕疵，「新竹市政府作為主辦機關應該要負責。」

新竹市政府發言人楊汶璇說，新竹棒球場工程公開招標、公正評選，一切符合政府採購法規定，市府也全力配合檢調調查；對於捕風捉影的不當影射，已請律師持續蒐證。

新竹棒球場從初期規畫的工期就出現嚴重瑕疵。教育部 2017年8月核定「新竹市立棒球場新建工程」計畫，新增球場照明系統、修整外野座位區，興建內野主體大樓和地下停車場等，工期估計僅約11個月。一位土木工程師直呼「太草率」，相關工期起碼要3到4年，「11個月是非常離譜的數字」。

知情工程師說，工程又趕又沒賺頭，根本沒廠商願競標。果然，棒球場連續流標7次，迄決標費時近1年。前兩次流標後，竹市府第三次招標乾脆不押完工日期，改要求廠商在申報開工許可起600個日曆天完成使用執照取得，等於從設計到完工約800多天，卻仍難以決標；第6次招標將工期增到900多天，第7次招標改為960多天，第8次招標終由巨佳營造得標。

「魔鬼藏在細節裡」，土木工程師說，960天乍聽近3年，但統包工程廠商不僅負責施工還要設計；一般來說有270天設計規畫，亦即僅690天是實際工程。

他舉例，台中洲際棒球場工程約700天、天母棒球場約870天，但新竹棒球場有先期拆除工程，還要蓋地下停車場，「整體工程其實需更長時間，延到明年都合理，一路趕恐是選舉考量」。

工程界人士也推斷，在不斷流標下，竹市府極可能以市府標案作交換，拜託巨佳接下棒球場工程。2019年以前巨佳的公共工程決標案鮮少擴及新竹市，但2019年1月得標新竹棒球場案後，巨佳當年即得標竹市3件新公共工程，包括香山高中、育賢國中校園整體規劃暨老舊校舍拆除重建、民富國小南棟耐震補強暨女兒牆更新，共2.97億元；次年再得標2.5億餘元的華德福實驗學校新建工程。

排除後續的契約變更、追加預算 等，巨佳得標新竹棒球場工程後，獲竹市府標案決標金額超過5.4億元。