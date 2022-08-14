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林智堅抄襲案 台大學生會：嚴查指導教授陳明通

記者許維寧、張裕珍╱台北14日電
台大學生、學者日前發起相關連署，13日於台大校門口召開記者會高呼「政客止血趕緊溜，學術傷害誰補救」。(記者許維寧／攝影)
台大學生、學者日前發起相關連署，13日於台大校門口召開記者會高呼「政客止血趕緊溜，學術傷害誰補救」。(記者許維寧／攝影)

「論文門」爭議，連學界也看不下去，台大學生會昨發表聲明，表示當學倫爭議發生時，應一併調查指導過程與方法，釐清指導教授在事件中所扮演的角色，以最高標準檢視「指導人」。

文化大學大傳系教授王翔郁說，台大已認定新竹市前市長林智堅論文抄襲，視學術倫理如無物，指導教授陳明通當然要負最大責任；陳明通若不知所進退，校方可召開校評會，主動解聘陳明通的台大國發所兼任教授資格。

台大昨表示，有關陳明通相關檢舉，將依照學術倫理相應辦法做後續調查跟審定。至於中華大學論文審查結果預計本周公告。

台大台文所博士班學生吳嘉浤日前偕同數名學者發起連署，昨天在台大校門口召開記者會高呼「政客止血趕緊溜，學術傷害誰補救」。吳嘉浤指出，林智堅抄襲爭議源於長期存在的政學結構性依賴，根據台灣碩博士論文知識加值系統統計，林智堅的指導教授陳明通自2005年起大量指導碩博士生，其中又多為政治人物，16年間每年平均指導9.2名畢業生，高峰年份更達15名，儼然就是政治人物的學位量產機。

吳嘉浤說，在這種情況下，發生抄襲事件更可能是量產機制下理所當然的情況，不只違背學術倫理，更是長久以來的結構性問題。學倫審定會接下來也要調查陳明通的責任歸屬，要求陳明通不僅需對個案做說明，更要就結構性問題道歉和反省。

吳嘉浤表示，學界必須對論文、學歷浮泛狀況做檢討，訴求不會因為單一政客不選舉就消失，呼籲改革一定要繼續進行。

東華大學教授施正鋒說，台大國發所兩篇論文如此相似，指導教授怎麼可能沒發現？「莫非學生帶書僮讀書，教授請秘書來指導？」

施正鋒表示，政府一開始將林智堅事件定調為抹黑、政治鬥爭，但學術工程在學界比比皆是，很多學校都喜歡政商關係良好的學生，甚至把研究所跟EMBA當作社交集會來運作，老師則將政商界的學生當作會咬錢的錢鼠，林智堅案只是冰山一角，學術陋習一定要徹查。

林智堅

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