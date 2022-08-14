高調跑基層 陳建仁2024大選超前部署？

前副總統陳建仁。(本報資料照片)

前副總統陳建仁近來活躍於政壇，雖然並未參選年底縣長選戰，但仍以陳時中 競選總部榮譽主委頭銜，頻頻在基層走動，近期甚至出現陳時中缺席，由陳建仁單獨出席活動露面情況。民進黨 內多解讀為，這有提前為2024年總統大選暖身意味，英系一方面布局北市，但對下一戰場的準備也未曾停歇。

觀察近期北市選戰，陳建仁頻頻透過由英系掌握的民進黨台北市黨部，發出自己的公開行程預告，名義為「陳建仁主任委員公開行程」。例如，本月1日陳建仁參與座談會，現場就沒有陳時中；隔天一場在台大校友會館舉辦的「陳時中客家後援會」成立大會，陳時中本人沒到場，僅透過影片致詞，陳建仁成為全場主角。

民進黨人士表示，過去榮譽主委多為象徵性職務，實際很少見「趴趴走」，遑論還發出自己專屬行程，確實前所未聞，但無論動機為何，只要對選情有幫助，都樂觀其成。

不過陳建仁高調跑行程的舉動，在綠營內並非全無異議。有派系人士就指出，陳建仁的中研院院士雖是無給職，但現在也具有中研院特聘研究員身分，這是有支薪的，頻繁跑行程，有無請假？又否會影響其工作？均有疑慮。

民進黨黨務人士表示，雖然年底的焦點是地方選舉，但明年初過完農曆年，就要制定2024大選提名 規則，時程上其實已剩不多時間，黨內為大選暖身的氣氛，已然成形。

此外，陳時中團隊近期也傳內部整和的問題。民進黨人表示，摩擦狀況又以競選總幹事吳思瑤為首的新潮流與當初力拱陳時中出現的英系最為明顯。

新潮流派系人士指出，陳時中團隊「用人唯親」的情況相當明顯，例如與英系友好的法務部次長蔡碧仲的女兒就在團隊中，其他又如某英系重量級立委也安插了不少人馬在團隊中，卻對政策不夠嫻熟，還因此邀請外部團體來上課，但競選團隊主要任務並非來學習的，仍應考量即戰力。

英系方面，同樣對吳思瑤擔任總幹事，欲強力操盤陳時中選戰有疑慮，主要著眼於，陳時中確實有機會勝選，現在若由新系主導，未來若陳時中當選，英系的戰功大餅恐被分食，這並非派系所樂見。