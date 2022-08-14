新聞眼／綠換堅能否止血 攸關陳明通去留

林智堅(左)12日宣布退選，他的指導老師陳明通(右)被要求自行請辭靜候調查。(本報資料照片)

民進黨 面對2022選戰，在新竹市前市長林智堅 宣布退選桃園市長後，即將進入全新戰場。

綠營人士表示，林智堅退選是民進黨在選戰中所築的「第一道防火牆」，期盼起到全台整體選情止血作用，未來兩周將是重點觀察期；若屆時選情仍未回溫，林智堅指導教授陳明通的去留恐成「第二道防火牆」。不過，能否處理陳明通，除了社會輿情和朝野攻防，蔡英文 總統態度仍是關鍵中的關鍵。

綠營操盤人士分析，民進黨面對「論文案」與「球場案」是採取截然不同的戰略，論文案雖然以「換堅」收場，但並未如「球場案」坦然承認錯誤的態度，民進黨依然堅持碩士論文沒問題，要持續支持林智堅捍衛清白，蔡總統也定調「戰場一分為二，運鵬戰桃園、智堅戰清白」。

民進黨高層仍選擇信任林智堅，此策略主要著眼林智堅未來政治路，若承認抄襲，形同人格毀滅的「政治死刑」，但也是賭注；副作用就是，為選情止血效果也同樣只有一半。台北市長柯文哲昨即質疑是「政治話術」，如果抄襲沒錯，林智堅為何退選？

民進黨人士表示，現在談論選情是否止血仍言之過早，評估兩周後的民調數字，就能初步看出「換堅」所帶來的效果；若不如預期，則顯示出民眾關心的是論文有無抄襲的是非對錯，而非林智堅選不選市長。

一位民進黨立委表示，比起林智堅，論文案中更該被追究的是陳明通，據他了解，抱持此想法者，在黨內並不在少數；若再過一陣子，民進黨選情不見起色，難保陳明通還能如現在穩如泰山，畢竟全黨選舉的勝敗，不可能毀在一個事件或某個人物手上。即使民進黨護航，立法院9月開議後，陳明通仍要面臨在野黨的質詢凌遲，處境也很艱難。

不過，若要進一步追究陳明通責任，最大的問題是，蔡英文總統已經定調林智堅論文沒問題，支持捍衛清白；既然學生論文沒問題，老師又怎麼會需要負責？蔡英文若不保陳明通，無疑陷入一個弔詭僵局。且當前美中台局勢緊繃，此刻是否需要為了論文門的選情，撤換國安局長，將是另一道攸關國家安全的難題。