黑白集／抄襲換成挺抄襲 蔡英文危機處理不及格

蔡英文總統(中)危機處理不及格。(記者魯永明／攝影)

民進黨 終於決定換堅，對照過去回應民意之靈活迅速，讓人納悶，陳其邁口中「三分鐘可解決的事」，為何拖了一個多月，甚至面臨賠上全黨風險，才決定換人？而且不認錯道歉，拖著一條爛尾巴。危機處理顯然不及格。

就在蔡英文 總統下達全黨挺堅令的那天，網路也為另一件事炸了鍋：一名計程車司機受託載送食物卻跟丟迷路延誤，顧客怒踹計程車後照鏡，還甩下Gogoro區經理名片，嗆聲修車找他，「反正警察 很熟」。結果驚動總公司火速致歉開鍘，才讓這場企業公關危機及時止血。

反觀民進黨的危機處理，雖林智堅退選，但蔡英文仍然表達不捨，並稱「運鵬戰桃園、智堅戰清白」，對一路挺堅而踹毀學術倫理與誠信道德，毫不在乎；民進黨前立委鄭寶清說「走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的」，正是對蔡英文最直白的打臉金句。

當然，民進黨和Gogoro的危機，在成因、規模和影響層面上完全不同；但以危機處理的角度看，從挺堅到換堅，仍然是一場從決策品質到善後模式都有嚴重問題的公關災難。

不過，蔡英文與民進黨的這場大災難，不只是危機處理的能力問題而已，更嚴重的是，寵溺、專斷、雙標、一言堂、權力私欲、誠信破產、共犯結構等原因環環相扣，糾葛纏擾，以致當斷不斷，斷了繼續亂。