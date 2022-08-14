新聞評論／「中央卡捷運」…台北為何停滯 陳時中應先問蔡英文

衛福部長陳時中參選台北市長的聲明稿中提到，台北這個城市的發展停滯太久。(本報資料照片)

陳時中 選戰主打「台北停滯太久」，端出的菜，是改善內湖交通。內湖是北市人口次多行政區，因基隆河切割及內科園區坐落，每天15萬人進出，甚為不便。陳時中精選上菜稱，能協調中央和地方解決塞車；但這也讓人看到停滯的關鍵所在：台北是蔡政府黨同伐異的犧牲品。

內湖塞車是20年老問題，陳時中稱將在8年完成4大工程及2條捷運 ；其解方藥引，就是請中央介入。從國道加匝道及松山機場下挖出穿河地下道，陳時中拿不出科學根據及成本效益，以為有中央當靠背就能大膽開支票。但市民要反問一句：蔡政府明知內科塞車，如果真有資源和腹案，為何一拖6年，直到選前才說能解決？

柯文哲 隨即戳破陳時中氣球，直指兩條捷運都「卡在中央」。環東線卡在政院2年沒結果，另一條民生汐止線則因蔡總統的基隆輕軌一再跳票，使得預定連通的民生汐止線11年規畫得歸零重來。無論柯文哲有無卸責，這兩條攸關內湖交通的捷運，是「停滯」在中央政府。

民進黨睽違台北市執政已24年，蔡總統今年格外關注，鼓吹首都需要指揮官。8年前她大打代理人戰爭，助柯文哲以「改變台灣從首都開始」拿下台北市；未料柯拒被收編，兩人從此反目。這些年，外界未見總統關心首都發展，不曾拿台北當成國家名片；選舉到了，她又將如何訴說首都願景？

蔡英文和柯文哲的首都市政交集，僅視察北門握手1秒，在南港生技園區剪綵擦肩而過。台北捷運是蔣經國末期推動台北躍進國際都會的長期計畫，至今竟尚未完成大台北生活圈的連結。巨蛋和101大樓都是90年代國建計畫，亞太營運中心告吹，101未如願成為區域金融重鎮，作為首都名片，也已落後亞太其他首都，遑論巨蛋猶難產中。超高大樓與巨蛋兩大地標，見證首都停滯，從2000年政黨輪替後，台北再無引領國家形象與政經發展的長期願景。

陳時中與林佳龍批評柯文哲造成台北停滯，皆以東京、首爾為對照。但日韓經營首都，都是放在中央國土規畫綱領，由中央與地方按部就班合作執行不同的戰略建設。例如，交通、居住等服務能量不足，就列入改善事項解決，不致見樹不見林。對比之下，蔡政府的首都建設藍圖，根本空白。

日韓的首都建設，元首和市長未必同黨派，但政治立場不影響國家建設合作。東京都知事小池和首相安倍不同黨，但執行東奧建設合作無間，創造引領日本經濟重生的效應。反觀台灣，因不同政黨國家認同分歧而對峙，蔡英文中央執政更刻意冷落並打壓首都及新北，一味將資源往綠色執政縣市挹注，毫無治理國家的全盤胸襟。扁蔡兩任政府，一味強調消除空間舊威權符號，不思提升國際影響力。

台北市的落後，見諸市容殘舊，被拋出國際競爭賽道。以東區門戶計畫為例，因包括大型都更，但新建大樓申請配電時，業者須具結同意讓台電保留「優先遙跳」權，即缺電時可直接斷電。中央能源政策不利吸引外商進駐，更別奢談發展智慧城市、推動觀光。哪個國際都會有這種第三世界的供電水平？

蔡政府黨同伐異，從台北社宅到巨蛋驗收，處處是黨爭凌駕建設。若真如陳時中所言，是柯市府拒和中央對話，導致不進則退；那麼蔡總統坐視首都發展延宕而不作為，不該負責嗎？整治塞車固然重要，但台北亟待重振的，是首都應有的國家精神與企圖心；這些，恐怕是陳時中看不到的重點。