48小時鋪陳 林智堅主動退選 民進黨內人士鬆了一口氣

民進黨桃園市長原參選人林智堅（右）論文抄襲案延燒，他12日進入總統官邸向蔡總統表達退選之意，為選戰再拋震撼彈。（記者潘俊宏／攝影）

一個多月來，民進黨 桃園市長原參選人林智堅 身陷「論文門」與「棒球門」，隨著中華大學論文抄襲案下周將出爐，林智堅11日晚就向選對會成員、桃園市長鄭文燦表達各方壓力大，希望黨中央能評估他退選，換取勝選最大空間。還原退選前48小時，林智堅先是媒體專訪中，首度談到家人勸退心情，11日晚起陸續與多人會面。直到蔡總統12日中午在選對會點頭拍板，確定換將。

論文抄襲爭議延燒一個多月，本月9日，台大學倫會認定嚴重抄襲，撤銷林智堅碩士學位。民進黨內對「換堅」聲浪檯面化，蔡英文 總統卻在民進黨中執會下令全黨「挺堅」，引爆更大爭議。

不過，其實從蔡總統在中執會上定調，請全體黨公職團結支持林智堅捍衛清白時，林智堅對退選已經有了初步決定，並已和身邊極親近友人與核心幕僚分享此想法。

10日晚間，林智堅陣營深夜突然取消隔天在桃園的地方行程，11日上午，林智堅先是前往總統府，欲親自向蔡總統報告退選決定，不過，當天林智堅並未見到蔡總統，僅和府方高層表達想法。據了解，蔡總統雖知悉林智堅不願拖累全黨的想法，但仍未點頭。

當晚，林智堅接受媒體專訪時，首度談及論文風波後，家人的內心感受。林智堅表示，「媽媽總沒說幾句話就哽咽」，「兒子則希望我別選市長了」，言談之間似乎已在為退選鋪陳。

11日晚專訪結束後，傳出林智堅聯絡競選總部核心，包括鄭文燦在內，希望黨中央評估他退選換取勝選最大空間的可能性，鄭文燦於是和黨部高層聯絡，決定12日中午召開選對會臨時會。

另一方面，原本各媒體報導他在專訪中說「一定參選到底」，但林的競辦在深夜要求拿掉「參選到底」四字。消息人士說，團隊此時大概已「心裡有底」，氣氛低迷。地方人士指出，黨內外排山倒海壓力，加上親情勸退的壓力，動搖了他堅持參選的決心。

地方人士指出，蔡英文下令全黨支持林智堅，被解讀向台大開戰，反而帶給林智堅更多負評聲浪，甚至成為壓倒駱駝的最後一根稻草。

林智堅12日一早在競選總幹事鄭運鵬陪同下，到立院附近與政治上的師父、民進黨團總召柯建銘會商，確認柯建銘也傾向支持退選的想法。民進黨也隨即在中午於總統官邸召開選對會。

據悉，林智堅在會中，表達不願因個人拖累全黨，希望主動退出桃園市長選戰，經選對成員交換意見後，蔡總統在最後才點頭拍板。

知情人士表示，桃園市長鄭文燦起初持反對意見，認為林智堅民調有底線支撐，仍有勝選機會；但在林智堅主動退出選舉後，不少曾經被要求「一致挺堅」的民進黨內人士坦言「鬆了一口氣」。

民進黨人士表示，林智堅對中華大學論文審定結果不樂觀，並擔心外溢效果影響其他縣市等兩大主因，評估後才決定主動退選。