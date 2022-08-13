冷眼集／蔡英文強勢主導連犯錯 威信受創

蔡英文總統（中）力挺的林智堅因論文抄襲案宣布退選，連串錯誤決定，衝擊蔡英文威信及未來領導。（記者葉信菉／攝影）

民進黨 在中元節上演一場「堅下鵬上」的政治普渡，但如同普渡講究的是內在心意，並非排場儀式，民進黨縱使把林智堅 當成年底選戰的政治祭品，面對論文抄襲卻態度依舊強硬，恐無法真正替選情止血。對民進黨此次選舉負責掌舵的船長蔡英文而言，更是重傷害。

民進黨年底整體選情至今仍有待提升，很大一個關鍵在於，一開始在提名 上就已經消耗掉許多能量。蔡總統對提名大權一把抓，從挺林智堅竹竹併失利後，又硬讓林智堅轉戰桃園，如今狼狽「換堅」收場，自是難辭其咎。

縱使陣前換將，民進黨著眼的仍是政治算計。「換堅」表面上是為論文案造成的風風雨雨畫下休止符，但細究就會發現，綠營從蔡總統到林智堅，乃至於接棒的鄭運鵬，都仍堅稱論文沒問題；換言之，民進黨沒認錯，甚至賦予了林智堅勇於替黨著想的論述空間，為政治生涯留下後路伏筆。

民進黨斷尾求生只做半套，恐怕低估選民的智慧，就足以讓論文案的負面效應揮之不去。

更嚴重的是，如同黨內部分看法擔憂，該議題讓民進黨的基本價值受到挑戰，影響的不只是年底選戰，更是長遠的基本盤動搖。

林智堅主動退選，雖有止血效果，但對一路力挺林智堅的民進黨確實已經造成影響，尤其蔡總統在選戰提名時，沒收黨內初選在先，為民主政治創了惡例，如今「換堅」但不認論文抄襲，再次傷害了社會道德底線。民進黨在一心想著為選情止血的同時，應先想想為了一場選戰，如此摧毀台灣民主化多年來成果，是否值得？