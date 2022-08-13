蔡英文挺不住 林智堅退選桃園市長 綠小雞傻眼

民進黨12日召開臨時選對會確定「換堅」，桃園市長原參選人林智堅在民進黨中央黨部舉行記者會，宣布退選。（記者許正宏／攝影）

民進黨 桃園市長布局出現戲劇性變化，原參選人林智堅 昨天宣布退選，由民進黨立委鄭運鵬接棒參選。林智堅雖然退選，但對「論文案」態度依舊強硬，主張並未抄襲，僅是寫作上的瑕疵，未來會持續捍衛清白；蔡英文 總統昨表達對林智堅的不捨，論文案仍表態支持林智堅。

林智堅的台大國發所論文被指抄襲余正煌，「論文門」爭議延燒月餘，台大本月9日公布審議結果，認定多處重要部分有大幅度抄襲，撤銷林智堅碩士學位。蔡英文總統10日在民進黨中執會喊話，請全體黨公職團結，支持林智堅捍衛清白。

不到兩天，林智堅、桃園市長鄭文燦、民進黨秘書長林錫耀等人陸續進入總統官邸，由蔡英文召開臨時選對會，確認林智堅退選，由鄭運鵬接棒出戰，為年底選舉再拋震撼彈。

林智堅昨天在退選記者會上表示，論文風波造成的社會紛擾，學校方面受到各界的壓力，還有支持者的焦慮，他感到由衷抱歉，因為個人的不夠努力以及寫作的瑕疵，衝擊台大與中華大學寧靜的校園，甚至審議制度引發大家的撕裂。

鄭運鵬表示「責任來了就扛」，願接受徵召參選，強調從政就是大局承擔，他與桃園競選團隊將「無縫接軌」拚勝選；昨天傍晚隨即開始整合團隊。

對於桃園市長「母雞」突然改換鄭運鵬，在地綠營震驚，黨內不少「小雞」議員參選人直言「很傻眼」，也有人損失慘重，合體廣告「帆布錢都砸下去了，不知怎麼辦」。

「換堅對支持者是震撼彈。」議員劉勝全表示，綠營議員支持林提出訴願或行政訴訟，但選舉在即，司法程序緩不濟急，黨中央可能會有他的考量。

民進黨桃園市議員參選人幾乎都掛上和林智堅、鄭文燦的三人合體看板，劉勝全就多達四十面，他說，會換掉九成，其餘「留做紀念」，不需切割。

議員蔡永芳坦言，陣前換將對小雞肯定有影響，母雞突然不見，要重新整隊並不容易；鄭運鵬在立法院表現可圈可點，但論文風暴勢必將持續延燒，「前面雲霧還撥不開，想看到鄭運鵬光環還需要時間」。