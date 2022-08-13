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鄭運鵬取代林智堅出戰桃園市長 藍：共犯上場

台灣新聞組╱綜合報導
鄭運鵬（右）接棒參選桃園市長，團隊12日傍晚就開始整合，鄭運鵬（右）在臉書貼出和林智堅（左）、鄭文燦（中）的合照，強調這是「桃園鐵三角」的效率。（取材自臉書）
鄭運鵬（右）接棒參選桃園市長，團隊12日傍晚就開始整合，鄭運鵬（右）在臉書貼出和林智堅（左）、鄭文燦（中）的合照，強調這是「桃園鐵三角」的效率。（取材自臉書）

民進黨桃園市長參選人林智堅昨宣布退選，由民進黨立委鄭運鵬接棒參選。藍營批評，民進黨意圖以「換堅」斷尾求生，但掩蓋不了過程中民進黨的包庇硬拗。國民黨表示，蔡英文總統無視林智堅論文抄襲對台灣學術倫理的傷害，仍力挺護短，造成社會價值的嚴重偏差，應先向全民鄭重道歉。

本報系聯合報報導，對於民進黨陣前換將，國民黨桃園市長參選人張善政昨說重話，林智堅論文案中鄭運鵬全程護航，還幫林智堅開記者會說謊，桃園鄉親不會再接受另一個沒有誠信的人。國民黨也表示，蔡英文總統無視林智堅論文抄襲對台灣學術倫理的傷害，仍力挺護短，造成社會價值的嚴重偏差，應先向全民鄭重道歉。

國民黨主席朱立倫昨貼文指出，民進黨撤換林智堅，代表台灣社會的道德底線、是非標準連總統也不能踐踏，蔡英文總統為一人一黨私利，竟想用黨政權力對抗台大，台灣社會絕不能接受。

揭發林智堅中華大學論文抄襲的台北市議員王鴻薇說，最沒資格參選的就是一路力挺的鄭運鵬，連道德底線都搞不清楚的人憑什麼參選。她質疑，民進黨要低估台灣人智慧到什麼程度？

國民黨副秘書長王育敏表示，換上為林智堅狡辯護航的「共犯」鄭運鵬，是換湯不換藥，桃園市民無法接受。國民黨文傳會副主委林家興質疑，這是「抄襲主角中離，包庇共犯上場？」

民眾黨主席、台北市長柯文哲說，民進黨為什麼在24小時內決策改變，國家決策品質有問題，他看到國家的危機。

民眾黨聲明表示，台灣大學認定林智堅抄襲嚴重，蔡英文下令全黨相信林智堅清白，意圖消滅民進黨內質疑聲浪，呼籲身為國家元首的蔡英文應該正式表態，承認林智堅論文抄襲的錯誤，公開道歉，才能真正為受到傷害的台灣學術環境止血。

台北市副市長黃珊珊說，這件事只要想到要怎麼教育小孩，「學校是這樣教育小孩的嗎？」如果不是就會知道要做什麼樣的判斷，重點是民進黨全黨都挺，「你們的是非跟我們的是非不一樣，換誰都沒有用」。

林智堅 民進黨 國民黨

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