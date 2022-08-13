林智堅退選 王鴻薇籲陳明通請辭待查

林智堅(左)12日宣布退選，他的指導老師陳明通(右)被要求自行請辭靜候調查。(本報資料照片)

民進黨 桃園市長參選人林智堅 12日宣布退選，在退選聲明中強調要轉戰另一個戰場捍衛清白。外界將矛頭轉向林智堅指導老師、國安局長陳明通。教育部表示，已收到台北市議員王鴻薇檢舉陳明通違反學術倫理案，依程序轉給台大處理；台大表示將依規定組成審定會調查。王鴻薇昨喊話陳明通自行請辭靜候調查，給社會一個交代。

揭發林智堅中華大學論文抄襲的王鴻薇說，林智堅退選大快人心，但民進黨從黨主席蔡英文 到全黨，為選舉矇蔽道德良知，蔡總統身為黨主席應該公開道歉，以總統之尊發臉書對抗台大，也該跟台大道歉，一路包庇林智堅的桃園市長鄭文燦應該退出政壇，更呼籲國安局長陳明通自行請辭靜候調查，給社會一個交代。

王鴻薇說，林智堅中華大學的論文抄襲，涉及侵害竹科管理局智慧財產權，竹科管理局還在裝睡，她會繼續追究，那些不作為的官員是否涉及瀆職，林智堅除了抄襲論文之外還侵害國家智財權，必須要有交代。

國民黨桃園市長參選人張善政提四聲明，不只林智堅，還點名民進黨主席蔡英文、桃園市長鄭文燦和國安局長陳明通應向國人道歉。

張善政指出，兩岸關係緊張，陳明通放著國安局長的事沒好好做，多次幫林智堅寫千字聲明，全程包庇、幫圓謊，有違國家賦予的重任，不止應道歉，有失職守須下台。