新聞眼╱林智堅下鄭運鵬上 綠能止得住血嗎？

鄭運鵬接棒參選桃園市長，團隊12日傍晚就開始整合，鄭運鵬（右）在臉書貼出和林智堅（左）、鄭文燦（中）的合照，強調這是「桃園鐵三角」的效率。(取材自鄭運鵬臉書)

民進黨 「堅下鵬上」，防林智堅 論文爭議外溢效應擴散，但桃園「母雞」突然換人，議會國民黨 團大酸是二輪選手上陣，能否止血待觀察。被諷刺「佛系打法」的藍營近期才加強砲火，卻尚未凸顯張善政自身優勢，支持度成長停滯，選情同樣不容樂觀。

林智堅昨以要專心澄清自身論文爭議為由，突然宣布退出桃園市長選戰，並改由在地立委鄭運鵬臨危受命。「換堅」事前沒風聲，許多議員參選人跑行程時突收到消息，備感震驚錯愕。

面對台大撤銷林智堅碩士學位，民進黨主席蔡英文日前才公開呼籲全黨挺堅捍衛清白，遭批是對抗台大，沒辦法說服中間、年輕選民，論文門破口持續擴大，不到四十八小時就急轉彎，如何讓支持者接受。

林智堅退選，地方盼論文和新竹棒球場爭議隨之消失，但鄭運鵬當初極力為林智堅辯護，甚至被調侃「比林智堅更懂林智堅」，如今換鵬上陣，被酸是換湯不換藥，不僅難挽回中間選民信心，在野陣營勢必會繼續攻打論文門。

陣前換將士氣大傷，但民進黨內部快速整合，昨晚鄭運鵬即表示，林智堅競選總部組織不變，文宣後勤組幾乎留任，只有鄭原擔任的總幹事要找人，盼快速穩住團隊陣腳。

不過綠營臨時「換手」，對國民黨張善政未必有利。張善政溫文儒雅，避談政治語言，雖保持清新形象，砲火卻遠不如民眾黨參選人賴香伶，選民對藍營政見更是模糊。

近期好不容易對林智堅選戰節奏剛熟悉，民進黨卻換上空戰靈活的鄭運鵬，依張善政過去的「佛系打法」，藍營私下不免憂心張善政應變不及。更何況，這次選舉除了和參選人競選，最大「對手」其實是地方派系、組織都經營甚深的鄭文燦。

因林智堅破口，綠營失去部分年輕族群支持，但藍營卻不見得就撿到槍，支持度停滯，張善政除要加緊腳步勤跑基層、整合藍營，也要強化空戰，才可能將知名度化為得票數。