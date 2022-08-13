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林智堅退選 衝擊民進黨桃園新竹選情

台灣新聞組／新竹13日電
前新竹市長林智堅（右）因論文問題退選桃園市長選舉，他原來的推副市長沈慧虹（左）接棒參選新竹市長，選情也受衝擊。(圖：新竹市府提供）
前新竹市長林智堅（右）因論文問題退選桃園市長選舉，他原來的推副市長沈慧虹（左）接棒參選新竹市長，選情也受衝擊。(圖：新竹市府提供）

民進黨北台灣選戰原本要打區域聯防，由台北陳時中、桃園的林智堅聯合拉抬新北、基隆選情，但隨林智堅成票房毒藥，區域聯防破功；如今林智堅退選，換鄭運鵬上場，北台區域聯防似有重啟機會。地方政壇人士認為，鄭運鵬「挺堅」色彩濃厚，區域聯防成效挑戰不小；林智堅雖退選，但「智慧連線」難切割，新竹市長參選人沈慧虹處境恐更艱難。

本報系聯合報報導，國民黨內部沙盤推演，一直不排除民進黨「換堅」的可能性。如今換上在地立委鄭運鵬，背後有新系奧援，國民黨早有準備，昨猛攻鄭為林智堅強力背書，民進黨還是要欺騙桃園市民。國民黨也趁論文門事件延燒時，強化北北基桃區域聯防，蔣萬安反守為攻打議題戰，新北市長侯友宜也開始赴外縣市輔選。

民進黨桃園市長參選人林智堅昨宣布退選，消息一出似重創民進黨桃園市、新竹市選情，桃園藍營人士普遍看好國民黨參選人張善政能拉大差距，但據台北中國時報報導。接棒參選的立委鄭運鵬擅打空戰，結合市長鄭文燦綿密的陸戰組織，尤其林智堅以「被害者」姿態下台，對選民來說無異是哀兵之姿，兩黨殊死戰現在才要真正上場。

儘管鄭運鵬起步較晚，但他擅長網路議題操作，加上鄭文燦後續必將死命輔選，綠營雖短期士氣重挫，但目前距離投票還有三個多月，尤其林智堅最後打出哀兵牌，恐將激起民進黨、中間偏綠選民同仇敵愾，未來是否因換堅效應讓國民黨坐享利多？地方人士說，還有待觀察。

據報導，桃園藍營基層指出，目前還可直攻鄭運鵬替林智堅論文護航，將其打成林智堅同路人，誠信有愧國人，但此一戰略效果必日漸遞減，鄭運鵬短期內承受林智堅的苦果，後續能否再被找到可攻擊的選戰負評，才是應思考的方向。張善政及其團隊必須充分利用對手換將混亂期，快速走出同溫層，才有辦法拉開與民進黨的差距。

民進黨新竹市長參選人沈慧虹既是林智堅主政時期的副市長，更是林的接班人，「智慧連線」先前喊得震天價響，在林退選後，沈慧虹勢將孤軍奮戰。報導說，她昨對林智堅的決定不捨，表示做為八年共同打拚的夥伴，自始至終完全相信林智堅的清白與誠信，國民黨鋪天蓋地抹黑造謠，並表態新竹市長這一仗，一定會堅定參選到底，不會被打倒，要共同把這場仗贏回來。

報導指出，國民黨新竹市長參選人林耕仁表示，沈慧虹對林智堅論文始終力挺到底，兩人不但一起落跑，也一起宣稱論文沒抄襲，這些新竹市民都看在眼裡，現在林智堅退選，當初因林智堅力薦而參選的沈慧虹，是不是也應該跟林智堅一樣「知所進退」？

林智堅 民進黨 國民黨

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