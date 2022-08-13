我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普佛州住處搜索令解封 揭露他涉違反「間諜法」遭查

槍殺北加華裔Uber司機 2嫌落網 被控謀殺重罪

游盈隆：台大可以挑戰 人民良知不能

台灣新聞組／台北13日電

民進黨桃園市長參選人林智堅昨日突宣布退選，改由立委鄭運鵬接棒上陣；台灣民意基金會董事長游盈隆說，距蔡總統兼黨主席下令全黨公職力挺他不到48小時，蔡英文權力核心有沒有從中學到這個寶貴的經驗教訓：人民的良知是不能挑戰的。

游盈隆昨在臉書發文表示，林智堅在爆發雙碩士論文爭議之前，意氣風發，藉著執政黨徵召參選桃園市長，一舉躍上全國政治舞台，前途似錦。如果沒有雙碩士論文風波，林智堅代表的是一個「麻雀變鳳凰」的勵志故事。論文門東窗事發後，就鳳凰變回麻雀，類似童話故事灰姑娘那一台華麗的馬車，午夜時間一到，就現出原形。

游盈隆指出，當蔡英文與民進黨拒絕接受台大認定林智堅論文抄襲時，不但公然與台灣學術龍頭唱反調，更直接踩到人民的紅線，悍然挑釁人民的良知與常識，完全不顧社會觀感。

游盈隆表示，真正的問題不是執政當局和台大對幹，而是執政當局直接和人民的良知對幹。台大當然可以挑戰，但人民的良知不能挑戰。台灣民意一面倒認為林智堅應退選，林智堅也退選了，蔡英文也妥協了，知難而退也罷，從善如流也罷，這一局基本上是結束了，雖然餘波盪漾。重要的是，蔡英文權力核心有沒有從中學到這個寶貴的經驗教訓：人民的良知是不能挑戰的。

林智堅 蔡英文 民進黨

上一則

高端78萬劑不翼而飛 藍委質疑食藥署說法反覆

下一則

鄭運鵬取代林智堅出戰桃園市長 藍：共犯上場

延伸閱讀

蔣萬安酸「瞎挺」林智堅 陳時中：別沒願景就消費個人

蔣萬安酸「瞎挺」林智堅 陳時中：別沒願景就消費個人
台大論文抄襲案 林智堅退選桃園市長 民進黨換鄭運鵬

台大論文抄襲案 林智堅退選桃園市長 民進黨換鄭運鵬
直播／認論文寫作瑕疵 林智堅致歉宣布退選桃園市長

直播／認論文寫作瑕疵 林智堅致歉宣布退選桃園市長
抄襲確認 6成桃園人認林智堅應該退選

抄襲確認 6成桃園人認林智堅應該退選

熱門新聞

國民黨副主席夏立言。圖／本報系資料照

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

2022-08-09 09:45
中芯國際前獨立董事蔣尚義。（本報系資料庫）

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

2022-08-11 10:15
林智堅論文遭指控涉抄襲，台大學術倫理審定會9日出面說明。（記者翁唯真／攝影）

林智堅論文抄襲情節嚴重 台大核定撤銷碩士學位

2022-08-08 23:15
美國眾院議長裴洛西訪台引發國際關注，中國解放軍也隨即宣布在台灣周邊進行演習導致局勢升級，美國CNN記者埃西格從日本被調往台灣支援，卻意外見到台灣人「一點也不驚慌」。（路透）

中國軍演台灣人無感？CNN記者超訝異：街照逛、飯照吃

2022-08-07 21:37
總統蔡英文3日接見美國聯邦眾議院議長裴洛西。(圖:總統府提供)

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

2022-08-04 19:36
台灣大學研發處網頁被駭。圖／讀者提供

台大2官網遭駭「世界上只有一個中國」 校方回應

2022-08-07 14:15

超人氣

更多 >
社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵
不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷
塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡
中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕
坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判

坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判