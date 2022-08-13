游盈隆：台大可以挑戰 人民良知不能

原民進黨 桃園市長參選人林智堅 昨日突宣布退選，改由立委鄭運鵬接棒上陣；台灣民意基金會董事長游盈隆說，距蔡總統兼黨主席下令全黨公職力挺他不到48小時，蔡英文 權力核心有沒有從中學到這個寶貴的經驗教訓：人民的良知是不能挑戰的。

游盈隆昨在臉書發文表示，林智堅在爆發雙碩士論文爭議之前，意氣風發，藉著執政黨徵召參選桃園市長，一舉躍上全國政治舞台，前途似錦。如果沒有雙碩士論文風波，林智堅代表的是一個「麻雀變鳳凰」的勵志故事。論文門東窗事發後，就鳳凰變回麻雀，類似童話故事灰姑娘那一台華麗的馬車，午夜時間一到，就現出原形。

游盈隆指出，當蔡英文與民進黨拒絕接受台大認定林智堅論文抄襲時，不但公然與台灣學術龍頭唱反調，更直接踩到人民的紅線，悍然挑釁人民的良知與常識，完全不顧社會觀感。

游盈隆表示，真正的問題不是執政當局和台大對幹，而是執政當局直接和人民的良知對幹。台大當然可以挑戰，但人民的良知不能挑戰。台灣民意一面倒認為林智堅應退選，林智堅也退選了，蔡英文也妥協了，知難而退也罷，從善如流也罷，這一局基本上是結束了，雖然餘波盪漾。重要的是，蔡英文權力核心有沒有從中學到這個寶貴的經驗教訓：人民的良知是不能挑戰的。