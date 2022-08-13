黑白集／挺堅對撞台大 蔡英文當民眾沒判斷力

台大判定林智堅 論文抄襲，不少人想扳倒這項決議。但民進黨 、蔡英文 和一群連署學生輪流坐上台大翹翹板的另一端，卻全部鎩羽。至此，民進黨只能黯然宣布換堅。

親綠議員苗博雅第一時間便否定了林智堅的能耐。她說，拿林智堅和台大社會公信力對撞，勝負太明顯，根本是和年輕中間選民對幹。接下來，挑戰升級，民進黨選擇坐上台大翹翹板的另一端。但綠委陳明文和蔡易餘說了老實話：「跟台大對幹，對民進黨選情不利」，「當人民沒有判斷能力嗎？」

這兩人還是英系的台柱呢，但在他們眼裡，民進黨對撞台大也沒勝算。原因是，政治蠻力無用，這場遊戲是人民當裁判，良知自在人心。因此，挑戰再升級，翹翹板那端換上了總統蔡英文。

結果情勢大不妙。蔡英文下達「挺堅令」後，綠委高嘉瑜質疑，林智堅都無法捍衛自己清白了，他人如何幫他捍衛清白？更糟的是，蔡英文在臉書發文挺堅，民進黨民代無人按讚，倒是被洶湧的反對意見灌爆，罵她「一人毀全黨」。蔡英文完敗，還引發她究竟是「昏君」還是「暴君」的熱議。

林智堅再受寵也得面對真相，民進黨再會拗也得服膺社會正義之尺，蔡英文權力再大也不能把黑的變成白的。台大的審判所向無敵，它在翹翹板展現的神力，靠的是「明是非」的人心！