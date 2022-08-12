評民進黨「換堅」 柯文哲：道歉不像道歉 認錯不像認錯

台北市長柯文哲出訪澎湖前受訪。（圖：北市府提供）

台北市長柯文哲 今天出訪澎湖前受訪，對於「換堅」，柯文哲說，該換就換，但對民進黨 道歉不像道歉、認錯也不像認錯，他對台灣目前這種造假的氛圍，不太習慣。

柯文哲說，以前開玩笑，不知道以前幹過什麼壞事，去選舉一次就知道了，但選舉過程中有政治攻防、波折、風風雨雨，但凡事不以個案去看，從這案子做通案檢討。

柯說，台灣有哪一個大學在世界大學排行榜裡？好像沒有了，以前游錫堃在當院長時還有5年100億（台幣），努力了一陣子，台大曾經進100名內，好像又退出來了，高等教育 有一些要檢討，濫發學位也不是個案，很多案子，這要去做解決，碩博士，台灣真的需要這麼多嗎？

至於「換堅」，柯文哲說，他是覺得該換就換，只是民進黨中央，蔡英文總統相信他是清白、捍衛他的清白，但這樣他就繼續選就好了，這種政治上的話術還是覺得「怪怪」，是就是、不是就不是，道歉不像道歉，認錯也不像認錯。

至於鄭運鵬原本幫林智堅背書，現在出來選？柯文哲說，他看網路上的哏圖，換掉一個抄襲的，再換一個挺抄襲的。至於綠營支持者有人說要「殺堅警魚」換王世堅，柯文哲說，王世堅、高嘉瑜只是比較敢講話的人，一個組織內要容忍一些比較敢講話的，這兩個都還好，不是什麼壞人。