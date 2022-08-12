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直播／認論文寫作瑕疵 林智堅致歉宣布退選桃園市長

台大論文抄襲 林智堅退選成定局 民進黨擬徵召鄭運鵬

直播／認論文寫作瑕疵 林智堅致歉宣布退選桃園市長

記者蔡晉宇、侯俐安／台北即時報導
論文門纏身，林智堅宣布退選桃園市長，民進黨改派鄭運鵬上陣。（取材自udnTV）
論文門纏身，林智堅宣布退選桃園市長，民進黨改派鄭運鵬上陣。（取材自udnTV）

新竹市前市長林智堅說，他選擇離開桃園市長這個戰場，即將在另一個戰場捍衛自己的清白，他由衷期待選舉能回歸正軌，他坦然離開，感謝民進黨給他承先啟後機會，很抱歉他沒有完成，半途成為傷兵，離開戰場。

他說，不過個人清白他不會避戰，未來也會採取救濟手段捍衛他的人格和清白。他要特別感謝蔡總統、選對會成員，尤其桃園市長鄭文燦體恤他的決定，感謝鄭運鵬夥伴每每在他最需要的時候共同奮戰，對於鄭運鵬委員一肩扛起，他更是充滿感激。

來源:YouTube

聲明稿全文

首先，這段時間以來因為論文風波造成的社會紛擾，學校方面受到各界的壓力，還有支持者的焦慮，智堅由衷的抱歉。

過去我曾經錯過學習的黃金時期，出社會工作之後，才繼續進修。不過，因為我個人的不夠努力以及寫作的瑕疵，衝擊台大與中華大學寧靜的校園，甚至審議制度引發大家的撕裂，這些都是我不願意看到並深感抱歉的。

這次的選舉，除了城市治理藍圖的構思外，也深刻感受到國際情勢的影響。在最一開始，我想把過去八年的新竹經驗，轉化為服務桃園市民，建設桃園的動力，不過桃園市長的選舉已經成為多方境內境外政治角力的擂台，站在這個台灣關鍵的時刻，個人的未來已經微不足道。

論文的抹黑與攻擊因我個人而起，它佔據所有公共議題的資源與空間，這對桃園鄉親很不公平。在這場桃園市長的選舉之中，我們看不到國民黨提出政見、願景，桃園人的心聲與需要刻意被忽略，文燦團隊帶來的桃園「正好」，「實現美好」，也因此烏雲罩頂而不被看見。

智堅39歲當選新竹市長，47歲有機會代表黨參選桃園市長，深受黨內先進的指導與栽培，我也不願意因為個人的不足與缺陷，造成團結台灣、建設台灣的進步力量，陷入泥沼而無法出聲。

因此，我選擇離開桃園市長選舉的戰場，在另一個戰場捍衛自己的清白，讓選舉回歸正軌。我坦然離開，感謝民進黨上下給予我承先啟後的機會，很抱歉我沒有完成大家所託付的任務，半途成為傷兵離開戰場，不過個人的清白是一輩子的，我不會避戰，未來也將持續採取救濟手段去捍衛我的人格與清白。

非常感謝蔡總統、選對會、尤其是鄭文燦市長體諒我的決定，我也要感謝鄭運鵬委員擔任我的總幹事，每每在我最需要的時候都與我共同奮戰。而對於鄭運鵬委員的一肩扛起我更是充滿感激，我相信，桃園人認同過去八年桃園進步的方向，也會在文燦市長和運鵬委員的努力下繼續堅定向前。

最後，我要深深感謝，一直相信我的人，到此時此刻，都支持我的人。很抱歉，讓大家失望了。我衷心希望，大家把支持林智堅的力量，來支持鄭運鵬、支持桃園，讓桃園延續鄭文燦八年的光榮政績。

林智堅 蔡英文 民進黨

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