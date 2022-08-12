台大人連署挺台大 馬英九：以台大為榮

民進黨桃園市長參選人林智堅表示，國民黨一再以負面選舉做為主軸基調，這樣的主張不會得逞。(記者曾吉松／攝影)

民進黨桃園市長參選人林智堅 身陷論文抄襲風暴，對於外界要求退選，林智堅說，「我們不認同，也不會讓對手得逞」。對於黨內英系立委認為，黨中央不該與台大對抗，林表示，沒有要和台大對抗，只是希望還原真相，會和律師討論，向台大申訴。昨天媒體一度報導他「一定參選到底」，但競辦晚間特別澄清，要求拿掉「參選到底」四字。

對於桃園有六成二受訪者認為他應退選，林智堅昨接受電視專訪時表示尊重，但又說，這是國民黨 潑髒水的惡質抹黑，對於黨內不斷有負面聲音產生則未回應。

昨台大學生、綠營社群陸續出現正反連署，有的訴求總統不挺，「自己的台大，自己挺！」連署捍衛學術自由；也有校友和學生連署呼籲林智堅放過台大，勿再傷害台大學術聲譽；也出現連署要台大重啟林智堅論文審查的聲明。

前總統馬英九昨天則在臉書發文表示，很遺憾看到掌握權力的人，卻因選舉考量，為維護權力與私利，選擇不相信、拒絕挺台灣大學。他說，許多政治立場南轅北轍的政治人物、學者們，都一致認為，台大的決定維護了學術最基本的尊嚴，也維護台大百年校譽。身為前總統及台大校友，他支持台大，更要挺台大的決定，他以台大為榮。

國民黨立院黨團昨抨擊，蔡總統為了「小英男孩」，不惜與台大對幹；為了選舉，寧可毀掉台灣教育學術倫理的基石，呼籲九位台大校長候選人及歷任台大校長站出來，捍衛台大學術倫理。

中研院院士、台大醫學院教授陳培哲昨說，「蔡英文們」為政治權力猜疑台大追求真理的態度，台灣人需自行判斷、做出選擇；內政部前部長、台大土木系教授李鴻源也說，抄襲與否經專業認定，不是一黨瞎挺就能把黑說成白。

教育部 長潘文忠表示，一切依法處置。教育部已收到台大對該案的審定結果，後續就看當事人（指林智堅）是否不服，可依程序、依法向教育部提訴願，但目前教育部還沒收到訴願申請。