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台大論文抄襲 林智堅退選成定局 民進黨擬徵召鄭運鵬

藍團訪陸 盧秀燕：添困擾 侯友宜：該商榷

台灣新聞組／台北12日電
國民黨副主席夏立言率團訪陸，台中市長盧秀燕（圖中）說「時機不宜，徒增困擾」；新北市長侯友宜也說，「這個事情值得商榷」。(記者余采瀅／攝影)
國民黨副主席夏立言率團訪陸，台中市長盧秀燕（圖中）說「時機不宜，徒增困擾」；新北市長侯友宜也說，「這個事情值得商榷」。(記者余采瀅／攝影)

國民黨副主席夏立言率團訪陸，連藍營也跳腳。夏立言是台中市府聘任的無給職國際事務委員，台中市長盧秀燕昨說，夏立言是優秀外交官，但正值中國大陸演習威脅台灣之時，這時率團出訪「時機不宜，徒增困擾」。新北市長侯友宜說，在這樣關鍵又敏感的時刻，到對岸訪問要多一點思考，「這個事情值得商榷」。

不過，國民黨主席朱立倫說，當民進黨關上所有兩岸交流的大門，國民黨認為應透過對話交流降低兩岸衝突風險。國民黨團總召曾銘宗表示，蔡英文總統鼓勵兩岸對話交流，夏立言赴陸傾聽台商聲音，卻被民進黨刻意抹黑、抹紅；夏立言此刻訪陸對國民黨不好，但對國家好、對人民好、對台商好、對台生好，黨團仍支持此次的傾聽之旅。

國民黨桃園市長參選人張善政說，建議夏立言在公開場合對對岸官方表達四個重點：一、不要總想用武力來威脅台灣，台灣不吃這一套；二、中華民國是台灣所有人的共同信仰，會努力捍衛這信仰；三、中國大陸對岸當局應努力照顧好自己14億人生活，共謀兩岸的和平；四、台灣會在秉持中華民國價值的理念下，決定自己的未來。

兼任國民黨副主席的嘉義市長黃敏惠說，她看新聞才知此行程，在這個節骨眼上，她不認為是好的做法，時間點不對，容易引起質疑。

對於藍營基層炸鍋，批評「請敗家老頭放過國民黨」。國民黨高雄市長參選人柯志恩說，敗家老頭四字太過沉重，但出訪時間點確實不太適宜。

南投縣長林明溱表示，黨中央的決定，他不表示意見；至於對岸軍演，「我們都是被美國利用」，盼夏立言向對岸高層反映，盡快結束軍演，讓台灣人民平安過日子。

中廣董事長趙少康表示，國民黨現在去是好事，只是時機很敏感，但國民黨不管何時去都會被扣「紅帽子」，他建議會面全程直播，夏立言應提出希望中國大陸解決的問題。

國民黨副主席夏立言率團訪陸，台中市長盧秀燕說「時機不宜，徒增困擾」；新北市長侯友...
國民黨副主席夏立言率團訪陸，台中市長盧秀燕說「時機不宜，徒增困擾」；新北市長侯友宜（圖）也說，「這個事情值得商榷」。(記者林澔一／攝影)

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