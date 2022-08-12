抄襲確認 6成桃園人認林智堅應該退選

台灣民意基金會昨天公布最新民調表示，台大撤銷民進黨 桃園市長參選人林智堅 碩士學位後，有48%民眾認為應退選，28.3%認為不應該，16.1%沒意見，7.6%沒意見、拒答。親綠的台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是當台大確定林智堅碩士論文抄襲時，台灣民意一面倒認為林智堅應退選。

這份民調以「民進黨桃園市長候選人林智堅陷入碩士論文抄襲風波，如果台大確認他論文抄襲，您覺得他應不應退選？」為題；執行時間為8月8日、9日兩天，台大則是在9日宣布撤銷林智堅碩士論文。

游盈隆說，從6都16縣市角度看，每一個區域都呈現多數人認為林智堅應退選，包括民進黨大本營台南市和高雄市；其中最值得注意的是桃園市，六成二認為應退選，二成不認為，這代表一個政治風暴已經成形。

游盈隆表示，從年齡層來看，每一個年齡層都呈現多數人認為林智堅應該退選，其中尤其以20到24歲社會新鮮人最凸顯，七成二認為應該退選，二成四認為不應該；40到59歲青壯年族群，也有過半數人有同感。

游盈隆分析，從教育 背景看，高中職以上選民，包含專科、大學及以上教育程 度者，也都呈現過半數認為林智堅應退選，但在國中及以下教育程度者，則呈現多數不認為林應該退選。

游盈隆指出，從政黨支持角度看，民進黨支持者中，二成八認為應退選，五成六不認為；國民黨支持者中，八成一認為應退選，8.9%不認為；民眾黨支持者中，六成七認為應退選，二成五不認為；時代力量支持者中，六成三認為應退選，二成三不認為；台灣基進支持者中，三成三認為應該，四成五不認為；中性選民中，四成四認為應退選，一成四不認為。

本次調查由游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。

此外，蔡英文總統前天下令全黨力挺民進黨桃園市長參選人林智堅，黨內仍有不同聲音。台北市議員王世堅昨指出，主席講團結很好，但團結的前提要建立在是非之上，不能是非不明、黑白顛倒。

王世堅說，說如果台積電是護國神山，台大就是護國神山的搖籃，如果質疑台大、對撞台大，那是挑戰台灣的價值，也是挑戰社會的智慧。

民進黨立委高嘉瑜參加政論節目時表示，支持林智堅捍衛清白，「但我們要怎麼支持他捍衛清白？連林智堅自己都沒辦法捍衛自己的清白。」林智堅三次都沒有去現場說明，事後說明能不能取得社會大眾認同？這本來是林個人的政治危機、誠信問題，「已經提升到民進黨政治危機跟誠信問題。」