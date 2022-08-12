我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／認論文寫作瑕疵 林智堅致歉宣布退選桃園市長

台大論文抄襲 林智堅退選成定局 民進黨擬徵召鄭運鵬

政黨政治獻金 國民黨結餘 民進黨短絀

記者蔡晉宇／台北12日電

監察院昨天公布去年度政黨申報政治獻金會計報告書，藍綠兩大黨一正一負，民進黨收入1.39億元（台幣，下同，約465萬美元）、支出1.42億元，合計短絀291萬元；國民黨收入1.34億元、支出1.26億元，結餘794萬元。民眾黨撙節開支，結餘1382萬元居四黨之冠。

監察院資料顯示，民進黨去年政治獻金收入1億3975萬餘元，其中個人捐贈1億665萬餘元、營利事業捐贈3248萬餘元；支出1億4267萬餘元，包括業務費用1億232萬餘元，人事費用3118萬餘元等。

民進黨過去被揭露，與公關公司「幫推」關係密切，該公司背後的負責人被指涉是與民進黨關係密切的林錦昌、李厚慶。根據最新資料，民進黨去年政治獻金有兩筆正式支出給幫推公司，共計147萬元，支出用途分別為影像製作費與文宣宣傳廣告投放。

此外，民進黨與特定媒體的關係密切。監院資訊揭露，民進黨去年由政治獻金支付給3立電視公司共3筆、總計440萬元，收支科目為業務費用支出。

國民黨政治獻金收入合計1億3421萬餘元，包括個人捐贈6573萬餘元、營利事業捐贈6727萬餘元等；支出合計1億2627萬餘元，包括人事費用9386萬餘元、業務費用2466萬餘元等。

民眾黨收入合計2632萬餘元，包括個人捐贈收入2209萬餘元、營利事業捐贈364萬餘元等；支出合計1250萬餘元，包括業務費用706萬餘元、人事費用507萬餘元等，總計結餘1382萬元。

時代力量收入合計1173萬餘元，包括個人捐贈996萬餘元、營利事業捐贈135萬餘元；支出合計852萬餘元，包括業務費用719萬餘元、選務費用36萬餘元等，總計結餘320萬餘元。

民進黨 國民黨

上一則

智障媽誤認產死胎 把嬰拋窗外判2年

下一則

台灣試射無限高飛彈 解放軍艦滯留外海

延伸閱讀

不甩台大 蔡英文下令「全黨挺堅」

不甩台大 蔡英文下令「全黨挺堅」
夏立言率團訪陸挨批 藍譏蔡英文對話可以 別人就是賣台

夏立言率團訪陸挨批 藍譏蔡英文對話可以 別人就是賣台
英系立委質疑：對幹台大火上加油

英系立委質疑：對幹台大火上加油
選前該不該訪陸 學者：對藍沒好處 為國家該去

選前該不該訪陸 學者：對藍沒好處 為國家該去

熱門新聞

總統蔡英文3日接見美國聯邦眾議院議長裴洛西。(圖:總統府提供)

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

2022-08-04 19:36
國民黨副主席夏立言。圖／本報系資料照

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

2022-08-09 09:45
中芯國際前獨立董事蔣尚義。（本報系資料庫）

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

2022-08-11 10:15
聯電榮譽董事長曹興誠宣布捐出新台幣30億元，強化國防備戰。(記者簡永祥／攝影)

批中國跋扈 聯電曹興誠捐30億台幣 強化台灣國防

2022-08-04 22:48
林智堅論文遭指控涉抄襲，台大學術倫理審定會9日出面說明。（記者翁唯真／攝影）

林智堅論文抄襲情節嚴重 台大核定撤銷碩士學位

2022-08-08 23:15
美國眾院議長裴洛西訪台引發國際關注，中國解放軍也隨即宣布在台灣周邊進行演習導致局勢升級，美國CNN記者埃西格從日本被調往台灣支援，卻意外見到台灣人「一點也不驚慌」。（路透）

中國軍演台灣人無感？CNN記者超訝異：街照逛、飯照吃

2022-08-07 21:37

超人氣

更多 >
疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相

疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相
蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一
裴洛西證實兒子隨行出訪 純陪同無關商業

裴洛西證實兒子隨行出訪 純陪同無關商業
世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕
裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰

裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰