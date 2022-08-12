政黨政治獻金 國民黨結餘 民進黨短絀

監察院昨天公布去年度政黨申報政治獻金會計報告書，藍綠兩大黨一正一負，民進黨 收入1.39億元（台幣，下同，約465萬美元）、支出1.42億元，合計短絀291萬元；國民黨 收入1.34億元、支出1.26億元，結餘794萬元。民眾黨撙節開支，結餘1382萬元居四黨之冠。

監察院資料顯示，民進黨去年政治獻金收入1億3975萬餘元，其中個人捐贈1億665萬餘元、營利事業捐贈3248萬餘元；支出1億4267萬餘元，包括業務費用1億232萬餘元，人事費用3118萬餘元等。

民進黨過去被揭露，與公關公司「幫推」關係密切，該公司背後的負責人被指涉是與民進黨關係密切的林錦昌、李厚慶。根據最新資料，民進黨去年政治獻金有兩筆正式支出給幫推公司，共計147萬元，支出用途分別為影像製作費與文宣宣傳廣告投放。

此外，民進黨與特定媒體的關係密切。監院資訊揭露，民進黨去年由政治獻金支付給3立電視公司共3筆、總計440萬元，收支科目為業務費用支出。

國民黨政治獻金收入合計1億3421萬餘元，包括個人捐贈6573萬餘元、營利事業捐贈6727萬餘元等；支出合計1億2627萬餘元，包括人事費用9386萬餘元、業務費用2466萬餘元等。

民眾黨收入合計2632萬餘元，包括個人捐贈收入2209萬餘元、營利事業捐贈364萬餘元等；支出合計1250萬餘元，包括業務費用706萬餘元、人事費用507萬餘元等，總計結餘1382萬元。

時代力量收入合計1173萬餘元，包括個人捐贈996萬餘元、營利事業捐贈135萬餘元；支出合計852萬餘元，包括業務費用719萬餘元、選務費用36萬餘元等，總計結餘320萬餘元。