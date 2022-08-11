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環評通過核二廠除役 預估25年內完成 學者憂衝擊供電

台灣新聞組／台北11日電
環評大會通過審查，核二廠一號、二號兩機組即將除役。（本報資料照片）
環評大會通過審查，核二廠一號、二號兩機組即將除役。（本報資料照片）

核二廠一號、二號兩機組即將除役，最晚明年3月運轉執照屆滿。環保署昨進行環評審查，台電表示，承諾會優先處理室內的乾式儲存設施，經討論後，環評大會通過審查。對此，能源專家和學者都直言，目前天然氣與再生能源供電占比都未能達標，斷然讓核二除役，台灣缺電危機只會越來越嚴重。

環評大會通過審查，核二廠一號、二號兩機組即將除役。（本報資料照片）
環評大會通過審查，核二廠一號、二號兩機組即將除役。（本報資料照片）

本報系聯合報報導，核二廠除役面積達60公頃，除了高放射性，會產出13.5萬桶低放射性核廢料，除役期間長達25年，包括八年前置作業，要花12年移出用過燃料棒、拆除系統組件，另再花五年進行最終輻射調查及土地復原工作。

環保署昨環評大會審查核二廠的除役計畫，環保團體要求用過核燃料棒，要放在室內的乾式儲存槽內，同時，不要讓乾式儲存變成核廢料永久存放地點。

台電回覆，會優先處理室內乾貯，但不放棄室外設施，會積極爭取新北市府同意，對核二廠除役會有幫助。

台北中國時報報導，對於核二即將除役，能源專家梁啟源指出，美國商會6月曾疾呼台灣政府應正視電力不穩危機、8月工總白皮書更希望核二、三延役，因為若能源結構、缺電等問題無法改善，不僅外國人不敢來台投資，能源結構改變，電費勢必要漲，預估能源轉型後電價要貴114％，鋼鐵金屬、紡織、水泥、皮革服飾等低利潤傳統產業，勢必無法承受，這些都是雇工多的產業，萬一出走影響巨大。

清大教授葉宗洸也指出，2025非核家園概念與國際趨勢背道而馳，他建議讓核二暫緩除役，維持歲修狀態，期間萬一台灣缺電，可以安檢後立即加入供電行列。

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