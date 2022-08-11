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觀察站／國民黨敏感時刻逆風訪陸 朱立倫該給說法

記者 劉宛琳

從朱立倫6月訪美至今，對國民黨就像「多事之秋」，雖然親美、友日、和陸都是延續過去努力的方向，但在選舉、軍演的關鍵時刻，副主席訪陸如此大動作，被陸貼上「親美抗中」標籤，又遭綠貼為「親中賣台」，不只黨內爭論內耗，也造成黨內價值混亂。

細數這兩個月爭議，包含朱立倫訪美回應九二共識稱「是沒有共識的共識」，引發陸方不滿；又因安倍晉三遇刺身亡，跟著蔡政府「下半旗」，不到1個月又下令要重新審視黨史和評價李登輝，讓深藍炸鍋。現在竟選在解放軍軍演後派人訪陸，時機太敏感，反讓藍、綠都有話說。

事實上，朱立倫在訪美期間因為九二共識回應引發爭議後，回台就著手規畫派人訪陸事宜；另一方面，國民黨近期低迷的聲量，也造成選舉捐款驟減，也是這次赴陸向台商爭取奧援的重要理由之一。據了解，訪陸原訂9月出發，已不只向陸方改過一次時間，怎麼改都會「時機敏感」，若現在無法成行，今年恐怕都去不了。

國民黨先前因國史館貼文「中華民國北京政府繼承」，批民進黨政府是「中共同路人」，現在又再奪回靠陸「衛冕者寶座」。

「中間倫」路線沒錯，但決定過程密室又欠溝通，對內得不到同志諒解，對外又不能有效爭取社會認同，反而因「勇於承擔」累及選舉情勢。

國民黨逆風而行，總該有個道理在，當下不能說，但在選前不能沒有明確的交代，否則授人以柄，將是最不智的抉擇。

國民黨 中華民國 北京

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