選前該不該訪陸 學者：對藍沒好處 為國家該去

國民黨 副主席夏立言 出訪大陸，引發外界議論，黨內更是意見分歧。淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山昨透露，夏立言曾問過他意見，他認為，在選舉前去大陸「絕對沒好處」，但站在國家利益角度考量，台灣人民和台商對大陸需有另個發聲管道，因此他鼓勵夏立言去。

他說，夏立言訪陸行程並非這兩天才決定，只是「人算不如天算」，夏立言在行前曾去問他該不該去，所以他知道，夏立言此行是以前就安排，不是臨時決定。

趙春山說，夏立言在兩岸情勢緊張時機去大陸，對國民黨年底選情沒好處，他原本心裡認為「是不是就算了，不要去」。但他接著說，現在許多台商，還有賣魚、賣水果等民眾都受衝擊，若以國家利益來看，如果自己是民進黨政府，當然希望多一個管道向大陸發聲；夏也接受他建議。

台北市長柯文哲昨表示，如果真的飛到北京 向中共抗議封鎖台灣，「若是幹這種事，那就去吧」，但若這個時候還跑去募款，拜託，這什麼時候？

國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，國民黨出訪是接到很多台商陳情，指貨品標有ROC台灣在大陸海關遭扣押銷毀、損失慘重，主要去協助台商。

國民黨北市議員李明賢在臉書嗆黨中央「最錯誤的時間、最錯誤的決策。」彰化縣議員曹嘉豪、屏東縣議員黃明賢等人籲停止出訪，台中市議員、前議長張宏年之子張彥彤更忍不住說重話，「敗家老頭請聽聽基層的聲音」。