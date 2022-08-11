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黑白集／政客顛覆國史 老鏽軍艦為誰而戰

黑白集

解放軍軍演，釋出迫近台海岸線照片，只見老舊蘭陽號衛戍海疆，台軍方反駁是假訊息。但中央社拍攝基隆港寧陽號，亦難掩鏽斑老態。兩岸軍力懸殊，令人為前線官兵憂心。豈料國史館趁兵凶戰危，刻意重貼「中華民國已由北京繼承」、「台灣須制憲建國」舊文，提油撲火。國史館為總統府直屬機構，竟把抗中保台演成裡應外合。

國史館7月邀獨派學者許慶雄演講，討論「中華民國是什麼」，8月貼出影音。在解放軍演習尾聲舊文新貼，引起朝野抨擊。館長陳儀深辯稱只是學術討論，不代表國史館，自己也表達不同看法。

許慶雄主張「北京繼承中華民國」，制憲建國才有國際承認，並質疑蔡總統「互不隸屬」拐彎抹角「無效」。陳儀深急於為總統辯護，才稱「互不隸屬」即兩國論。名為學術，但見急獨劍挑保皇黨，發此貼文有如內部矛盾趁亂起事。

許、陳辯論史觀，「北京繼承」與「台灣地位未定」，孰能改造國家認同。國史館研討「以史改國」路徑，對比大陸武統，凸顯蔡政府造史重構國民意志對抗砲火，荒謬又殘忍。

半百老艦上，年輕官兵直面強敵，有如中華民國縮影；百年滄桑，國運未卜。黑手操弄，火線國軍不知政客見機顛覆，民眾被政府蒙蔽軍演真相。縱令老艦猶有憂國人，奈何為誰而戰？

中華民國 北京 解放軍

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