也涉抄襲 林智堅赴中華大學說明論文 挨批雙標

民進黨桃園市長參選人林智堅（左二）的台大碩士學位遭撤銷，昨天繼續跑選舉行程，再度強調沒有抄襲。(記者賴佩璇／攝影)

民進黨 桃園市長參選人林智堅 台大碩士論文涉抄襲被撤銷學位後，中華大學也預計近日內審定他於2008年的碩士論文是否抄襲。林智堅昨天下午由律師陪同出席中華大學審議委員會，他說明參與碩論、竹科報告與研討會論文過程，強調自己沒有抄襲，都是在老師的指導、認可之下進行碩論。

知情人士表示，中華大學過去兩周審議過程，有老師表示林智堅協助研究案撰寫，科管局結案報告也由林智堅執行，做為碩士論文是經過幾位老師知情及認可。教師答辯說，教授帶領研究生進行研究計畫，學生以計畫的成果做為學位論文，在各大學實驗室很普遍，「這是學術界的常態」。

中華大學指出，審議委員會已進行調查程序，預期下周有結果，會開記者會說明。審議委員會由中華大學管理學院副院長兼任工業管理系的系主任徐子光擔任召集人，記者昨晚多次致電徐子光，未獲進一步回應。

國民黨 台北市議員王鴻薇檢舉，林智堅2008年在中華大學發表的碩士論文，涉嫌抄襲同年6月竹科的期末報告書，且連錯字都一模一樣。中華大學7月7日受理，啟動調查程序。

林智堅昨天下午抵達中華大學行政大樓，透過視訊方式向審議委員說明。陪林出席的律師范綱祥說，林智堅出席審議會議說明是為捍衛自己權利，論文撰寫過程不該被影射且無限上綱。他說，審議會議召開前就有媒體報導已經調查結束，且林智堅也缺席說明，都是錯誤訊息。

民眾黨市長參選人高虹安認為林智堅三度拒赴台大說明，被認定撤銷學位後才說自己要出席，就像三次缺考後拿到不及格證書，詭辯「不能說沒考就不及格」，希望中華大學比照台大，頂住政治壓力做學術專業判定。國民黨新竹市長參選人林耕仁不解林智堅不出席台大學倫會卻選擇出席中華大學的審議委員會「很奇怪」，是兩套標準。