新聞評論／只求勝選 蔡正帶綠走向道德虛無之路

台大以抄襲情節嚴重撤銷林智堅 碩士學位，林智堅除重申無辜，並稱「有沒有學位並不影響參選」，意即他不會退選。的確，選民並不在乎候選人擁有什麼學位，但人們當然在乎政治人物品格的端正和真誠。林智堅把論文抄襲淡化成學位問題，完全不檢討自己的剽竊與欺瞞，這種行徑正是典型的「道德虛無主義」，心中沒有是非善惡價值觀。問題是，蔡英文 下令全黨「挺堅」，也要把民進黨 帶向道德虛無嗎？

林智堅退選與否，是他和黨的選擇；但外界更關切的是，民進黨面對內部道德醜聞，是否願意自省認錯。但蔡英文竟下令全黨聯手遮掩瘡疤，假裝林智堅仍是個完美產品？林智堅不僅是備受寵愛的「小英男孩」，更被塑造成民進黨的「金童」；但其抄襲及狡辯，則完全是投機政客行徑。爆發論文抄襲後，民進黨選擇力挺林智堅；在台大判定抄襲後，更有人發動網軍圍剿台大。如此全黨挺一人，還像有是非的政黨嗎？

當所有焦點都落在蔡英文身上，她也有義務清除此一地雷，她卻再度選擇了錯誤之路。原因是，林智堅的抄襲並非單一事件，這與其指導教授陳明通的縱容放水有關；陳明通除護航林智堅，更蓄意栽贓另一學生余正煌抄襲。陳明通在台大國發所長任內，將該所變成綠營政客的碩士生產農場，包括其研究「一魚多吃」的浮濫程度，都踐踏學術倫理，也損害台大校譽。蔡英文卻拔擢陳明通當國安局長，外傳甚至有意讓他出任國防部長，在在顯示總統的識人之明盲點嚴重。

簡單地說，蔡英文在抄襲事件中頻頻誤判，使自己深陷泥淖。一方面，她誤信了林智堅的光鮮形象，認為論文抄襲案是反對黨無的放矢；另一方面，她誤信了陳明通的狡詞，以為林智堅的論文站得住腳。連續的誤判，使她在應保持客觀並聽取第三方意見時，卻貿然跳出來力挺林智堅，這是嚴重是非不分。此外，她又在新竹棒球場未完成驗收時催促提前啟用，以便其公開誇讚林智堅政績。誰料，該棒球場粗製濫造的施工，讓球員頻頻受傷掛彩，她為林智堅的造勢變成反宣傳，連帶使其「政績」一夕破功。如今，蔡英文還要挺堅到底，是要遮掩自己的連連誤判嗎？

林智堅的論文抄襲，加上陳明通的學術放水，已成為繼陳水扁家族貪瀆以來的民進黨最大醜聞。當年扁家貪瀆洗錢案爆發，黨內一片噤聲，全黨都在「鞏固領導中心」，最後僅餘「十一寇」的微弱呼聲。今天的通堅師徒事件，雖非蔡英文本人失德，卻因為她偏頗護航，民進黨內部一片啞然，沒有人敢公開置一詞，彷彿全黨皆以沉默認可林智堅的抄襲是不必正視的瑕疵。試問，兩年前綠營檢驗李眉蓁論文時的凌厲目光，都哪裡去了？

選舉當前，民進黨要臨陣換將，當然是很困難的抉擇。然而，比換將更重要的，是承認錯誤的勇氣，林智堅和陳明通必須為做了違背學術倫理的事道歉。如此，民進黨其他同志才不必扛著他們的醜聞，在道德的路上繼續扭曲硬拗。

遺憾的是，蔡英文執政後，已將民進黨變成了一個沒有道德標準的選舉機器，為了保住執政權力，綠營可以不擇手段地打壓選舉對手，可以不分青紅皂白地扭曲事實，甚至可以不計代價地破壞國家體制，破壞台灣社會原本共信的價值。四年前的卡管事件，重創台大形象，但未能消滅台大的自由靈魂；因此，今天台大還能還抄襲事件一個真相，但只為追求勝選和執政的蔡英文，正把民進黨帶向道德虛無之路。