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不甩台大 蔡英文下令「全黨挺堅」

台灣新聞組╱台北11日電
民進黨桃園市長參選人林智堅（左）中華大學碩士論文也涉抄襲爭議，林智堅昨親赴中華大學學倫會說明。(圖：民眾提供)
民進黨桃園市長參選人林智堅（左）中華大學碩士論文也涉抄襲爭議，林智堅昨親赴中華大學學倫會說明。(圖：民眾提供)

民進黨桃園市長參選人林智堅被台大撤銷碩士學位，黨主席蔡英文昨天在中執會喊話，請全體黨公職團結一致，相信自己的同志，支持林智堅捍衛自己的清白；民進黨秘書長林錫耀更以中共軍演相比，直言「換堅」不是個問題，要像面對中國大陸軍演一樣冷靜面對在野黨圍攻。

國民黨主席朱立倫表示，政治和選舉都是一時的，不能為了一個人毀掉台大、傷害台大，讓台灣學術聲譽受到傷害；若沒有最基本的是非黑白，教育就毀了，下一代要怎麼辦？國民黨文傳會副主委黃子哲也質疑，蔡英文說要民進黨一起向社會大聲說出林智堅的清白，「這是在用民粹力量挑戰台大的學術威望嗎？」

民眾黨主席柯文哲昨天在臉書表示，民進黨已經不是他當年認識的民進黨，為了一時的選舉，連台大都要攻擊毀滅；「不要為了政黨利益，犧牲國家長期利益，政黨不能只有選舉輸贏，而沒有道德底線」。

蔡英文昨天表示，長久以來與林智堅相處共事，都知道林勤勞、認真、有熱情、有創意，在林的治理下，新竹市脫胎換骨，大家有目共睹；台大學倫會的決定，許多人都認為，林智堅所提的證據沒被採納，也看到包括許多黨內人士，只要完整看過兩本論文，而且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信林智堅沒有抄襲。

不過，蔡英文定調「挺堅」不僅在野黨反彈，民進黨內部也傳雜音，跨派系黨內系統在台大判定論文抄襲後，陸續傳出與黨中央對槓言論。派系人士表示，昨天中執會原本預計要發表對論文案不同意見，孰料蔡總統先開口定調「全黨挺一人」，原先欲檯面化舉措瞬間再被壓制。

面對黨內雜音，黨中央採冷處理，但也未否認有該狀況。林錫耀公開受訪時，二度被媒體問到內部意見分歧問題皆未正面回應，第二度回答時甚至稍微動了點情緒表示，同樣的問題就不回答第二次了。

民進黨內人士指出，蔡總統定調林智堅清白，黨內對林智堅的批評將轉到檯面下，但不會消失，若年底選情不佳，矛頭就會指向林智堅，蔡總統在黨內的地位也會因此被削弱，衝擊英系在明年總統初選的布局，「挺堅」後果恐有骨牌效應。

林智堅被台大撤銷碩士學位，民進黨主席蔡英文（圖）向黨內喊話，請全體黨公職支持林捍...
林智堅被台大撤銷碩士學位，民進黨主席蔡英文（圖）向黨內喊話，請全體黨公職支持林捍衛清白。(記者季相儒／攝影)

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