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英系立委質疑：對幹台大火上加油

台灣新聞組╱台北11日電

台大認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲情節嚴重，撤銷碩士學位。民進黨英系立委昨天中午在中執會舉行前率先於黨團群組發難，直指「民進黨跟台大對幹」根本火上加油，但當蔡英文總統定調「請全黨團結」支持林智堅捍衛清白後，轉趨低調。

不過，民進黨前立委林濁水在臉書貼文質疑，蔡總統真的決定站在台大對立面，非叫民眾在民進黨和台大之中二選一不可了嗎？「這是什麼樣的神妙戰略決斷」。

曾爭取民進黨提名參選桃園市長的前立委鄭寶清也在臉書貼出，「保住一個人，還是保住民進黨」圖卡，文中寫到「我相信，年底民眾的選擇，是決定『品格、誠信、勇氣』的台灣價值是否堅守的關鍵時刻。」這則貼文一度刪除，但昨再度貼上，他說，雖然承受很多壓力，但仍堅定、貫徹民進黨建黨精神。

英系立委是在昨天中午於黨團群組發文，「大家都不覺得我們現在的辯論方向，根本是當台灣人民都沒有判斷能力，就要呼攏過去嗎？」直言前天記者會以凌晨12點半的電子郵件來說沒有陳述意見機會，否定台大學倫審查，跟學校對著幹根本火上加油。另名英系立委也質疑「台灣人民相信台大，還是相信民進黨？」提醒中央黨部要謹慎處理。

另外，對於林智堅陣營主打台大記者會是在轉移中國武嚇焦點，大打過去最順手的「兩岸牌」，正國會立委表示這根本是兩件事，不贊同這個說法。

不具名立委指出，林智堅論文案的影響不僅是在短期選舉，黨中央眼裡不能只有守住年底選戰，林智堅選情固然未崩盤，仍有過關勝選可能，但就怕與台大對抗是無法讓大眾信服、傷害黨的核心價值，這會是長遠影響，特別是年輕族群，這些人又多是對民進黨有優勢的族群，不可不謹慎。

民進黨 林智堅 臉書

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