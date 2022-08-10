我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

台大認定林智堅論文抄襲 蔡英文定調：全黨支持林捍衛清白

記者蔡晉宇／台北10日電
蔡英文總統。(本報資料照片)
蔡英文總統。(本報資料照片)

民進黨籍桃園市長參選人林智堅論文案，昨天經台大學術倫理審定會認定，林智堅抄襲且情節嚴重，建議撤銷林智堅碩士學位。身兼黨主席的蔡英文總統今天在民進黨中執會表示，民進黨支持林智堅繼續努力，尋求後續的救濟，捍衛自己的人格，捍衛自己的清白。

蔡英文表示，民進黨從黨外到現在，以及面對一次又一次挑戰的時候，就像是去年的公投，就深刻的理解，只要民進黨團結，一定能克服重重挑戰。

蔡英文指出，長久以來與智堅相處共事，都知道他勤勞、認真、有熱情、有創意，在他的治理之下，新竹市脫胎換骨，大家有目共睹。現在的新竹市，已經是展現一個現代都會的樣貌，不但有先進的科技產業聚落，更是對兒童、年輕人，還有長輩充滿真心照顧的城市。

蔡英文說，昨天台大學倫會的決定，許多人都認為，林智堅所提出的證據都沒有被採納。也看到有許多人，包括許多黨內的同志，只要是完整看過兩本論文，而且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信智堅沒有抄襲。

蔡英文表示，更重要的是，在民主社會，民進黨要一起大聲地跟大家說，讓社會可以理解整件事情的始末和真相，要團結自信面對挑戰。對內，也要請全體黨公職，團結一致，相信自己的同志，支持林智堅捍衛自己的清白。

民進黨 林智堅 蔡英文

上一則

民調：53%民眾願為台灣而戰 逾半認美日不會協防

延伸閱讀

認定抄襲 台大撤林智堅碩士

認定抄襲 台大撤林智堅碩士
陳明通違反學倫？ 台大將調查

陳明通違反學倫？ 台大將調查
林智堅「五星市長」光環失 何顏面對選民

林智堅「五星市長」光環失 何顏面對選民
全黨救「堅」 民進黨憂衝擊總統大選

全黨救「堅」 民進黨憂衝擊總統大選

熱門新聞

總統蔡英文3日接見美國聯邦眾議院議長裴洛西。(圖:總統府提供)

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

2022-08-04 19:36
美國眾院議長裴洛西（左）拜會立法院，由立法院副院長蔡其昌（右）接待，但兩人身後的口譯人員，卻意外成為會談插曲。(取材自國會頻道)

兩次打斷裴洛西說話 台灣立院口譯妹引負評

2022-08-03 20:05
國民黨副主席夏立言。圖／本報系資料照

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

2022-08-09 09:45
聯電榮譽董事長曹興誠宣布捐出新台幣30億元，強化國防備戰。(記者簡永祥／攝影)

批中國跋扈 聯電曹興誠捐30億台幣 強化台灣國防

2022-08-04 22:48
解放軍東部戰區4日發布對台灣島周邊飛彈射擊區塊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

解放軍演恫嚇 吳斯懷：有本事直接對老美

2022-08-04 09:33
林智堅論文遭指控涉抄襲，台大學術倫理審定會9日出面說明。（記者翁唯真／攝影）

林智堅論文抄襲情節嚴重 台大核定撤銷碩士學位

2022-08-08 23:15

超人氣

更多 >
調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字
好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益

好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益
紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡
解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光
川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了

川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了