台大認定林智堅論文抄襲 蔡英文定調：全黨支持林捍衛清白

蔡英文總統。(本報資料照片)

民進黨 籍桃園市長參選人林智堅 論文案，昨天經台大學術倫理審定會認定，林智堅抄襲且情節嚴重，建議撤銷林智堅碩士學位。身兼黨主席的蔡英文 總統今天在民進黨中執會表示，民進黨支持林智堅繼續努力，尋求後續的救濟，捍衛自己的人格，捍衛自己的清白。

蔡英文表示，民進黨從黨外到現在，以及面對一次又一次挑戰的時候，就像是去年的公投，就深刻的理解，只要民進黨團結，一定能克服重重挑戰。

蔡英文指出，長久以來與智堅相處共事，都知道他勤勞、認真、有熱情、有創意，在他的治理之下，新竹市脫胎換骨，大家有目共睹。現在的新竹市，已經是展現一個現代都會的樣貌，不但有先進的科技產業聚落，更是對兒童、年輕人，還有長輩充滿真心照顧的城市。

蔡英文說，昨天台大學倫會的決定，許多人都認為，林智堅所提出的證據都沒有被採納。也看到有許多人，包括許多黨內的同志，只要是完整看過兩本論文，而且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信智堅沒有抄襲。

蔡英文表示，更重要的是，在民主社會，民進黨要一起大聲地跟大家說，讓社會可以理解整件事情的始末和真相，要團結自信面對挑戰。對內，也要請全體黨公職，團結一致，相信自己的同志，支持林智堅捍衛自己的清白。