新竹縣長選舉民進黨徵召周江杰 三腳督成形

對民進黨徵召參選新竹縣長，周江杰昨表示榮幸。（記者王淑君／攝影）

新竹縣長一役，民進黨 將徵召發言人兼客家部主任周江杰參選，對上國民黨 現任縣長楊文科，周江杰昨說將提出縣政藍圖更具前瞻、務實作法，楊文科聞訊表示周是可敬對手，歡迎一起打高水準選戰。面對綠營人選出線，竹北市長何淦銘強調參選縣長布局不變，主打無黨無派為民服務。

何淦銘過去曾喊出「民進黨不推人就參選（縣長）」，但合作模式近月生變。地方人士觀察，何疑因堅持派子弟兵郭漢章參選竹北市長到底，才惹得綠營不滿，趕緊提出自家人選，周江杰雖曾選過竹縣立委，但落選後在地方著墨不深，基層對他依然陌生，反映民進黨艱困選區人才斷層嚴重。

周江杰昨受訪表示，新竹縣是他深愛的家鄉，對竹北台知園區、BOO焚化爐、竹東的科三案、湖口生命園區開發案等議題，都有比縣府更前瞻、更務實的做法，未來將一步一腳印，貼近13鄉鎮，打一場有意義選戰。

國民黨新竹縣長楊文科（圖）說，周江杰是可敬的對手。（記者王淑君／攝影）

楊文科說，歡迎所有參與選戰者，相信這會是場高水準選戰，不會出現抹紅、抹黑、抹綠方式。縣府團隊努力基礎跟民生建設，鄉親可以感受得到這些成果，他也懇託「鄉親認為做得好就再繼續做四年」，讓縣政團隊完成各項縣政藍圖。

無黨籍竹北市長何淦銘，強調持續朝參選縣長邁進。（記者王淑君／攝影）

無黨籍的何淦銘表示，自己決定參選新竹縣長，不會參與或是加入任何政黨，昨天持續走訪竹東、湖口等鄉鎮，「選戰的旗幟、背心、看板、polo衫都做了」，繼續走不會停。