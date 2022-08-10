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陳時中內湖交通解方 黃珊珊批不可行

記者林麗玉／台北10日電
北市副市長黃珊珊9日大動作召開內湖交通說明會，指陳時中所提三案可行性有問題。（圖：北市府提供）
北市副市長黃珊珊9日大動作召開內湖交通說明會，指陳時中所提三案可行性有問題。（圖：北市府提供）

民進黨北市長參選人陳時中內湖交通解方，其中三案是增設匝道上國道，台北市長柯文哲嗆「多幾個匝道不是讓高速公路變停車場？沒知識也要有常識」；副市長黃珊珊分析陳時中三方案，認為皆不可行，並轟別像基隆捷運畫大餅；更嗆民進黨卡關內湖捷運，「基隆捷運卡汐東線、汐東線卡民生汐止線」。

民進黨台北市長參選人陳時中（中）內科園區產業後援會9日成立大會，場內旗海飄揚。（...
民進黨台北市長參選人陳時中（中）內科園區產業後援會9日成立大會，場內旗海飄揚。（記者林俊良／攝影）

陳時中昨天回擊，有解方就應該要合作去談，「應該為成功找方法，不是為失敗找藉口」；國民黨參選人蔣萬安則說，他很早就提三層面四解方，該多管齊下，務實面對內湖交通。

國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）昨出席松山區龍城市場普度法會，受到民眾的歡迎。（...
國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）昨出席松山區龍城市場普度法會，受到民眾的歡迎。（記者曾吉松／攝影）

內湖交通議題延燒多日，陳時中周日提出解方，成為北市長三方選戰攻防，柯文哲昨批陳時中的國道增設匝道解方，指高速公路平常就塞車，上匝道還有紅路燈管制，「想想看多幾個匝道會變怎樣？不是讓高速公路變成停車場？」

黃珊珊也說，陳時中提的三案增設國道匝道，可行性都有問題，還可能涉及土地徵收，希望陳時中的方案，不要像基隆捷運一樣畫大餅，說了八年還是沒蓋出來。

黃也砲轟中央卡關內湖捷運建設。她說，目前規畫的東環段、民生汐止線，東環段已送國發會，民汐線中央核定是汐東線，交通部3月已核定綜合規畫，但沒下文是因基捷的問題，交通部希望聯合在一起由新北接手，目前還沒環評、細部計畫。

交通局長陳學台逐一分析陳時中三個增設國道匝道方案，他坦言，都是不可能改善內科交通，因根本問題還是高速公路車流阻塞；至於堤頂接塔悠做地下通道，涉及坡度無法達到分流效果。

陳學台說，北市府長期觀察內湖交通，交通壅塞都在下午尖峰，是因堤頂、舊宗路要上汐五高架，因車子上不去車流回堵；至於堤頂接塔悠做地下通道，市府曾評估港墘到堤頂跨越基隆河，地下道因要挖深32公尺，若要符合道路設計坡度，兩個端點會超過堤頂樂群一路口、南側會超過塔悠民權東路口，交通效益也會大打折扣，無法達分流。

另外，陳時中評論黃珊珊脾氣比較大，曾因防疫打電話給黃遭拒接，還發臉書罵人。黃昨也回嗆，「為台北市民，我脾氣當然很大，那是怒氣，不是脾氣」；陳時中昨受訪說，選舉沒必要氣呼呼，拿出辦法比較要緊。

陳時中 捷運 柯文哲

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