論文門＋將軍門 竹市沈慧虹 受傷恐最重

民進黨新竹市長參選人沈慧虹表示堅定支持林智堅。（記者張裕珍／攝影）

台大撤銷民進黨 桃園市長參選人林智堅 碩士學位，學者認為，「論文門」產生外溢效果，首當其衝正是民進黨新竹市長參選人沈慧虹，民眾黨對手高虹安是最大得利者；至於林智堅選情可能陷入藍綠支持者各說各話，但衝擊效應並非如外界預期，國民黨 張善政未必完全得分。

文化大學廣告系教授鈕則勳表示，民進黨好不容易從美國眾議長裴洛西訪台與中共軍演找回選舉主場優勢，但「論文門」不只抵銷前兩者的選舉紅利，更直接衝擊桃、竹選情，特別是身為林智堅接班人的沈慧虹可能受傷最重，國民黨將有機會取得北台灣優勢，但選戰仍充滿變數。

銘傳大學廣電系主任杜聖聰表示，民進黨善打文宣戰，且選民在竹市的確可看見指標型建設，選票仍有拉扯。各陣營已從空軍轉到陸軍戰場，例如沈慧虹每晚都在新竹鄰里社區開講，藍綠白各有實力，決戰點將在陸軍與「招標門」；新竹市選情不是三足鼎立，而是蝴蝶效應，當選情緊繃時，旁邊殺出來的候選人得票數，可能影響關鍵選票。

中山大學政治研究所教授廖達琪表示，論文門是重大事件，但林智堅團隊也提早布局防火線，從台大社科院長蘇宏達的「醜聞」發言導引到政治事件，林智堅團隊對於結果應該也在沙盤推演之中，可能會強化是「政治壓迫」，民進黨支持者也會認為是政治判決、而非學術判決，衝擊效應可能並不如外界所預期。