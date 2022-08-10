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華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

國民黨追「將軍門」 林智堅批政治霸凌

台灣新聞組／台北10日電
民進黨桃園市長參選人林智堅，9日被台大以抄襲論文撤銷碩士學位。（記者曾原信／攝影）
民進黨桃園市長參選人林智堅，9日被台大以抄襲論文撤銷碩士學位。（記者曾原信／攝影）

民進黨桃園市長參選人林智堅不僅「論文門」受重擊，國民黨新竹市長參選人林耕仁昨也追打「將軍門」，質疑林智堅在新竹市主導的重大建設背後有「五人幫」，以零經驗拿下將軍村二點四億元修復案，與新竹棒球場案如出一轍。林智堅昨說，許多事到了選舉就沒是非，呼籲國民黨桃園市長參選人張善政不要躲在背後縱容、不要用政治霸凌專業。

林耕仁指出，新竹棒球場讓球員受傷，被爆監造廠商是零經驗，市政顧問王俊雄的學生也以零經驗拿下將軍村2.4億元（台幣，約799.1萬美元）修復案，建築師完全沒有其他文資修復經驗是事實，且民進黨新竹市長參選人沈慧虹曾是決策核心，從棒球場到將軍村案都企圖逃避責任。

張善政指出，林智堅在新竹執政期間，有很多事情要交代清楚，讓選民了解。民眾黨桃園市長參選人賴香伶說，市政重要是公開透明，林智堅仍需親自說明「五人幫」爭議。

林智堅昨找來曾參與竹市工程標案的設計師為他背書，林說，從他被徵召後，抹黑攻擊就未停止，作為市長參選人被檢視是必然，但不該無限上綱，希望停止政治霸凌專業，不要讓台灣專業者受到干擾。

曾任新竹市副市長的沈慧虹過去曾參與每周一舉行的「重大建設會報」，沈表示，以往工程案都是公部門與建築師直接對話，但透過會報可帶入更多市民與專家意見，最後由市長、副市長或秘書長當決策者，與國民黨指的五人幫無關，國民黨傷害專業及公務員，要求停止抹黑。

林智堅 國民黨 民進黨

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