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華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

全黨救「堅」 民進黨憂衝擊總統大選

台灣新聞組／台北10日電
林智堅台大國發所碩士論文被檢舉抄襲，台大9日召開記者會說明結果，決定撤銷林智堅台大碩士論文學位。（記者杜建重／攝影）
林智堅台大國發所碩士論文被檢舉抄襲，台大9日召開記者會說明結果，決定撤銷林智堅台大碩士論文學位。（記者杜建重／攝影）

台大核定民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲情節嚴重、撤銷碩士學位。綠營人士擔心，論文案將從「漣漪變海嘯」，更可能衝擊到2024年總統大選。黨內分析此案未來走法「不樂觀」，並有人劍指林智堅的指導老師、國安局長陳明通應「自我了斷」。

林智堅昨天再度大動作在民進黨中央黨部舉行記者會，會後民進黨也發聲明力挺，堅稱相信林智堅清白，並將矛頭指向台大社科院院長蘇宏達。黨內指出，民進黨只有兩條路走，一是換人，一是繼續挺堅；如今民進黨為了林智堅已經不惜與台大槓上，接下來只能硬著頭皮戰下去。

林智堅引爆一連串爭議，從論文到新竹球場事件讓高層始料未及，但至今無法「換堅」最主要與民調有關。操盤桃園選戰的高層多認為，林智堅至今民調只是「小跌」，戰到最後仍有贏面，尤其桃園市是民進黨在北台灣唯一執政的直轄市，若貿然換人恐怕全國各縣市選情都會倒一片，在沒有解方狀況下，「全黨救一人」戲碼只能繼續演下去。

據了解，林智堅爆發「論文門」後，黨內立委詢問高層論文到底是否抄襲？高層拿出陳明通第一篇聲明表示絕對沒抄襲。不過，多數黨內立委不願「指鹿為馬」，這段期間不敢輕易背書。

黨內人士認為，是否抄襲不應是當事人或幕僚說了算，黨中央更不應直接埋單，至少應先連找黨內智庫或學者看過論文，而非「盲目相信」；如今過去的每一步都影響到現在的選擇空間，等於將整個黨與黨團拉進去背書。

至於陳明通，民進黨人士直言，正值國安危機之時，論文案猶如內憂外患，下台至少可以止血，政務官該犧牲就犧牲。

林智堅 民進黨 民調

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