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華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

林智堅「五星市長」光環失 何顏面對選民

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林智堅（左）碩士學位被台大撤銷，9日在律師黃帝穎陪同下，於民進黨中央黨部舉行記者會。（記者胡經周／攝影）
林智堅（左）碩士學位被台大撤銷，9日在律師黃帝穎陪同下，於民進黨中央黨部舉行記者會。（記者胡經周／攝影）

林智堅台大論文抄襲案，經台大學倫會十多天的審查，9日認定林智堅抄襲情節嚴重，宣布撤銷其學位。至於一再狡詞護航林智堅的指導教授陳明通，台大稱若接獲檢舉，也會依學術倫理規定進行調查。陳明通、林智堅師徒在政壇走路有風，誰料光鮮的外表一拆封，裡面卻盡是敗絮。

號稱「五星市長」，卻為了虛榮以剽竊手法取得自己不配得的學位，林智堅光環碎落一地，人格誠信跌入谷底。他的偽裝，不僅騙取了蔡英文的信任，更意圖從新竹騙到桃園，他以為台灣民眾都是吃綠營大內宣長大的嗎？

也許是自知無詞以對，台大三度邀請林智堅和陳明通出席說明，兩人都迴避參加。如果他們問心無愧，為何連直面問題的勇氣都沒有，卻不斷在校外發表言不及義的說法以攪亂社會視聽？所幸，被抄襲的調查員余正煌無畏權勢，公開站出來說明真相，為自己的清白辯護。這幕小蝦米力抗大鯨魚，表現了台灣社會未被榨乾的正義。

當然也要為台大拍拍手。這期間，綠營的政治攻擊不斷，包括要求更換學倫會召集人，企圖抹黑這次論文審定的正當性，但台大努力做到使程序無懈可擊。如今，林智堅已確定成為民進黨今年大選的「破口」，如何避免「一屍五命」帶衰選情，他得好好思考進退。欺得了同志，也騙不過選民。

林智堅 小蝦米 蔡英文

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