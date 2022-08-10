陳明通違反學倫？ 台大將調查

國安局長陳明通。（本報資料照片）

林智堅 台大國發所碩士論文的指導教授陳明通曾幫林解釋，選舉民調 是林智堅提供給余正煌。但台大審定會認為，「提供民調不等於論文撰寫原創」，抄襲情事不在兩論文使用同份民調資料，而是論文內容相似甚至完全一致，因而認定抄襲。另台大將另組審定委員會調查陳明通是否違反學術倫理。

對此，國安局長陳明通昨天表示，此時台灣正處在台海及區域局勢動盪之際，國安團隊的任務是嚴守工作崗位，完整掌握所有動態；其他事務的紛擾，都不該影響國安工作。

陳明通日前說，是先有林智堅的研究和選舉資料，爾後才有余正煌的論文。要感謝林智堅不私藏，願意將資料分享給學長；當初也是在徵得余的指導教授同意下，才以口試委員身分指導余研究計畫寫作，時間約從2016年1月開始，晚於指導林智堅的論文。

陳明通也稱，選舉民調就是林智堅提供給余正煌，運用選舉期間民調資料多寫幾篇論文，學術上並無疑義。

但台大審定會召集人蘇宏達說，抄襲情事不在於林智堅、余正煌使用同一份民調資料，而是兩論文內容、說明極為相似甚至完全一致，且所占篇幅甚大，因此認定抄襲。蘇宏達也說，林智堅指稱自己是民調提供者經確認無誤，但余正煌也已清楚說明並於致謝詞中表示感謝，且提供民調資料也不代表自己是論文原創，林的主張和說明都無法否認抄襲一事。

外界也質疑陳明通違反學倫，台大主任秘書王根樹說，台大已接獲針對陳明通的檢舉信，將依學術倫理規定，組成審定會調查。