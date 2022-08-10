認定抄襲 台大撤林智堅碩士

自稱受害者 民進黨桃園市長參選人林智堅遭台大認定抄襲，並撤銷碩士學位，他9日在民進黨中央黨部舉行記者會自稱受害者、非常無辜。（記者胡經周／攝影）

民進黨 桃園市長參選人林智堅 的台大國發所論文被指抄襲余正煌，台大昨天公布審議結果，確認多處重要部分均有大幅度抄襲，審定會最後決議余正煌無抄襲，認定林智堅抄襲、違反學術倫理且情節重大，建議撤銷林智堅碩士學位，並已由台大教務處核定撤銷。林智堅下午親上火線反駁抄襲，強調自己非常無辜是受害者，稱「沒有學位對我參選市長沒影響」。

台大審定會召集人、社科院院長蘇宏達說，林智堅和余正煌的論文「高度重疊」，八處相似度和重疊已逾越合理範圍，不僅摘要前七行幾乎一樣，論文結論雷同，連圖表、拼字的錯誤也一樣。但余的論文早半年完成，認定林智堅抄襲。蘇宏達說，審定會期間共邀林智堅及其指導教授陳明通三次、余正煌兩次出席說明，但只有余正煌到場說明過一次。

後者抄前者 台大審定會召集人蘇宏達表示，如無相反證據，就會認定後發表者抄襲前者，這是「國際鐵則」。（記者杜建重／攝影）

管中閔堅持學倫誠信

台大校長管中閔在記者會前發表聲明，強調學術倫理與誠信是學術研究基本要求，沒有學倫與誠信就沒有學術名譽，台大不會含糊以對，一定要堅持學倫與誠信標準。

林智堅昨天特別北上在民進黨中央黨部舉行記者會，他表示，對於台大學倫會的結果感到非常無辜；至於台大學倫會三次邀請都未到，他說，一開始希望蘇宏達能迴避，跟團隊討論之後還是決定要到學倫會說明，但他作為一個市長參選人，「怎麼可能隨時配合學倫會時間？」

林智堅除重述日前記者會的說明，並強調無法理解，為何他提供人證、物證，都沒辦法得到學倫會採納。對於指導教授陳明通，林智堅也說：「各位想一想，如果當時陳明通跟我要民調 資料，我不提供，我不答應，今天我不會坐在這裡，也不會有這些事了，哪來的抄襲？」他也強調，「我就是民調原始擁有者，所以我說我是『好心被雷親』（即好心沒好報）。」

林智堅委任律師黃帝穎則表示，台大審查結果有三大違法，包括違反行政程序法客觀義務；違反台大學倫要點第一條的公正客觀程序，以及違反比例原則。他批評蘇宏達在沒審查前就定調是醜聞，「這才是學術醜聞」，「我們受到如此冤屈，一定會硏究據理力爭」。

在野籲蔡英文道歉

但在野黨一面倒砲轟林智堅及民進黨。國民黨呼籲林智堅退選，國安局長陳明通應知所進退，蔡總統也應公開向社會大眾鄭重道歉。民眾黨桃園市長參選人賴香伶更認為林智堅已沒資格參選，要求退選。

被問及是否可能退選或參選到底？林智堅沒正面回應，只說他捍衛自己清白及服務桃園市民的初衷沒有改變，有沒有學位對參選桃園市長沒有影響。桃園市長鄭文燦依舊力挺林智堅。

對於余正煌的律師說考慮提出侵害著作權告訴，林智堅說，他認為做人要厚道，這已不只是「好心被雷親」，他認為余正煌沒必要進到選舉戰場。

林智堅論文抄襲 台大列證據。（製表／許維寧）